Українка стала очевидцем вибуху в Бейруті: будинок захитався, вибило вікна та двері

Вибух у Бейруті (Ліван) був такої сили, що відчувався, як землетрус. Ударною хвилею вибило вікна та двері.

Про це "Громадському" розповіла українська студентка ліванського університету "Каслік" Ірина Карапата, яка перебувала в 5 км від місця події.

"За хвилю будинок почав хитатись, як від землетрусу, і одразу пролунав другий потужний вибух, який заглушив вуха, а далі – паніка, посипались вікна в сусідів. Перша думка – атака Ізраїлю, одразу зник інтернет, зв’язок. Коли ми вибігли на вулицю, побачили клуби червоного диму зі сторони порту", – згадувала дівчина.

Українка додала, що відразу після вибуху люди бігли та намагалися триматися на безпечній відстані від епіцентру НП.

"Що саме вибухнуло, поки що не відомо, відбувається розслідування, а ми чекаємо новин. Вибух був настільки потужним, що ударна хвиля вибила шибки, а подекуди й двері на відстані 5 км. Зрештою звук вибуху був чутний по всій території Лівану", – зазначила вона.

Додамо, що в посольстві України в Лівані повідомили, що інформації про постраждалих українців унаслідок вибуху немає.

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