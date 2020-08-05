Українка стала очевидцем вибуху в Бейруті: будинок захитався, вибило вікна та двері
Вибух у Бейруті (Ліван) був такої сили, що відчувався, як землетрус. Ударною хвилею вибило вікна та двері.
Про це "Громадському" розповіла українська студентка ліванського університету "Каслік" Ірина Карапата, яка перебувала в 5 км від місця події.
"За хвилю будинок почав хитатись, як від землетрусу, і одразу пролунав другий потужний вибух, який заглушив вуха, а далі – паніка, посипались вікна в сусідів. Перша думка – атака Ізраїлю, одразу зник інтернет, зв’язок. Коли ми вибігли на вулицю, побачили клуби червоного диму зі сторони порту", – згадувала дівчина.
Українка додала, що відразу після вибуху люди бігли та намагалися триматися на безпечній відстані від епіцентру НП.
"Що саме вибухнуло, поки що не відомо, відбувається розслідування, а ми чекаємо новин. Вибух був настільки потужним, що ударна хвиля вибила шибки, а подекуди й двері на відстані 5 км. Зрештою звук вибуху був чутний по всій території Лівану", – зазначила вона.
Додамо, що в посольстві України в Лівані повідомили, що інформації про постраждалих українців унаслідок вибуху немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Загинули щонайменше 78 осіб, чотири тисячі постраждали.
Президент США Дональд Трамп заявив, що вибух у Бейруті – це результат атаки, а не нещасний випадок.
При цьому повідомлялося, що вибух трапився внаслідок детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили із судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.