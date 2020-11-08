Українка Спартц, котра стала конгресвумен у США, розповіла, як здобула перемогу

Українка Вікторія Спартц, котра пройшла до Конгресу США від 5 округу штату Індіана, зізналася, що, раніше й уявити не могла, що їй вдасться досягти такого успіху в цій країні.

Про те, яким був її шлях до перемоги на виборах, вона розповіла в коментарі "Сьогодні". Відомо, що в Штати американська конгресвумен українського походження (уродженка Чернігівщини) приїхала ще 20 років тому.

"Як одного разу сказала Маргарет Тетчер: "Європа була створена історією. Америка створена філософією". Я б просто додала – філософією свободи. Америка була створена іммігрантами, які вважали, що основна функція уряду – захист прав людей на життя, свободу і процвітання, щоб кожен міг домагатися свого щастя, яким би способом він не вирішив", – зазначила Спартц.

За її словами, для неї самої є великою честю бути однією з іммігрантів із великою українською спадщиною і представляти побратимів у Палаті представників США.

"Я приїхала в Америку 20 років тому з волі Бога з одною валізою, дуже багато працювала і навіть уявити собі не могла, що в кінцевому підсумку буду працювати в Сенаті штату Індіана і незабаром матиму високу честь служити в Конгресі. Моя історія – прекрасне свідчення того, що американська мрія все ще жива", – переконана Спартц.

Конгресвумен підкреслила, що з нетерпінням чекає можливості внести свій вклад в збереження Сполучених Штатів "маяком свободи і надії" для людей в усьому світі. Крім цього, в просуванні вільних ринків і верховенства закону в країнах, які страждають від корупції і гноблення.

"Мої найтепліші побажання народу України!", – звернулася вона в кінці до всіх українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Вікторія Спартц вперше в історії США стала конгресвумен Палати представників від 5 округу штату Індіана. Згідно з підрахунком голосів на виборах 3 листопада за неї проголосували 50,1% виборців.