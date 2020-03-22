Українка розповіла правду про ситуацію в Італії: більшість переживає вдома

В Італії, яка останнім часом займає перше місце в світі зі смертності від коронавірусу, хворих починають госпіталізувати тільки в разі явних симптомів COVID-19.

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Через це більшість інфікованих переносять хворобу вдома, водночас заражаючи інших людей. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла Катерина Саділова, маркетинг-менеджерка з рекламних кампаній, яка проживає в Лоді неподалік від Мілана.

"Якщо людина з температурою 39-40 перебуває вдома 5-6-7 днів, її можуть і не забрати до лікарні. Намагаються брати лише тих, у кого починаються проблеми з диханням, і потім вже перевіряють на COVID-19", – каже вона.

Італія перша за смертністю від коронавірусу

За словами Катерини, перший італієць постраждав від COVID-19 21 лютого, а вже буквально за декілька днів недуга поширилася на всю провінцію Ломбардія. Тепер італійські медики стверджують, що тільки в провінції Бергамо кожен п'ятий житель хворий – регіон є просто епіцентром зараження.

Водночас більшість людей не підозрюють, що вони вже заражені самі і є в буквальному сенсі небезпечними для суспільства.

Катерина Саділова Facebook

"У багатьох людей, молодих і здорових, коронавірус може пройти в легкій формі. Ось у людини температура дні 3-4, кашель, а на 5 день вона пішла на поправку. На 7-й вилікувалася і почувається – ніхто ж не знає, був у неї COVID-19 чи ні? Тести кожному ми зробити поки не можемо", – розповідає Катерина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти переконані, що критичної ситуації з коронавірусіом в Італії вдалося б уникнути, якби італійський уряд, який до цього більше переживав про вирішення економічної кризи в країні через епідемію, одразу ввів суворі карантинні заходи, щоб захистити від хвороби населення.

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