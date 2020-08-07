Українка про вибух у Бейруті: не залишилося будинку, який не було б зруйновано

В результаті вибуху, який стався 4 серпня в морському порту Бейрута, жителі міста і передмістя зазнали страшних втрат.

Як розповіла УНН українка Наталія Дзядик, яка живе в Лівані вже 12 років, суспільство консолідувалося – всім, хто цього потребує, допомагають лікарі, волонтери, церкви і монастирі, а також дипломатичні представництва.

"Ми з сім'єю живемо в передмісті Сидону (Сайди), 50 км від епіцентру, і ми дуже добре відчули вибух і підземні поштовхи", – повідомила вона.

Українка відзначила, що дуже добре в країні спрацювало Міністерство з надзвичайних ситуацій і медики, які працювали 24 години на добу.

"Дуже велика кількість поранених. Більше тисячі постраждалих почали звертатися в лікарні, але багато лікарень в Бейруті також пошкоджені. Є втрати серед медиків. Ми не чули про смерть медиків після вибуху, але є медики, які загинули під час вибуху просто в стінах лікарні. Радує, що медична система хороша. Було хороше обладнання, матеріал, препарати, це допомогло зберегти багатьом життя. Рятувальники досі працюють цілодобово, тому ще є надії під завалами знайти живих людей", – поділилася жінка.

За її словами, після вибуху уряду навіть не довелося запрошувати волонтерів, люди самі зібралися в волонтерські групи та пропонують свої послуги.

"Пересуватися містом безпечно, але дуже трагічно. Велика частина Бейрута просто зруйнована, в місті не залишилося будинку, який не був би зруйнований. Від цього боляче. І великий культурний пласт знищено... Зараз ми не відчуваємо продовольчої кризи, ми не відчуваємо кризи з постачання медикаментів, водопостачання, але країна в дефолті, і у нас в принципі велика економічна криза, яку ми давно почали відчувати. Це відчувається на постачанні електроенергії, проте ми не можемо сказати, що стало набагато гірше", – зазначила Наталія.

Вона додала, що влада запевнила людей в наявності всього необхідного, що на млинах і на складах є борошно, і буде хліб. Є невелика проблема з поставками імпортних продуктів харчування, адже країна є імпортозалежною.

Українка підтвердила, що найбільша проблема зараз – це знищене житло.

"У нас вже доходить до півмільйона людей, які залишилися повністю без даху над головою. У нас зараз відкриті всі церкви і храми, беруть всіх незалежно від віросповідання чи конфесії. Монастирі відкривають повністю території і надають притулок. Католицькі школи набирають дітей на навчання", – розповіла вона.

Зараз місцеві сподіваються, що Бейрут відродиться, а причини вибуху стануть відомі суспільству після незалежного розслідування.

"Було багато суперечливої інформації про причини цього вибуху, і ми сподіваємося на незалежне розслідування. Не дуже високий рівень довіри до державних інституцій, але сподіваємося все ж, що хтось за це відповість і стане відома справжня причина", – підкреслила жінка.

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