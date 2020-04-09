Україні на замітку: "коронавірусний" лист мера Берліна жителям захопив мережу

Мер Берліна Міхаель Мюллер розіслав 2,2 млн листів жителям міста, в яких подякував їм за дотримання карантину.

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Як написала в Facebook українка Олена Босова, яка живе в Берліні, Мюллер закликав місцевих жителів нести відповідальність за себе та інших, допомагати сусідам, мити руки і при необхідності - звертатися за допомогою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мер Берліна Міхаель Мюллер

"На зворотному боці – всілякі посилання, куди дзвонити і писати в різних ситуаціях, від "чергової групи подовженого дня" для школярів і пакетів фінансової підтримки для підприємців – і до ситуацій домашнього насильства і служби загальної психологічної підтримки. Різними мовами", – зазначила вона.

За словами українки, влада Німеччини показали вражаючий приклад позитивної комунікації уряду з громадянами країни.

"Ангела Меркель щотижня виступає з відеозверненнями і публікує прес-релізи. І не втомлюється гарантувати, висловлювати розуміння, підтримку і величезну подяку населенню за терпіння, розуміння і співпрацю. Поліція їздить по парках і в мегафон каже тим, хто гуляє, "ми вам дуже вдячні, що ви дотримуєтеся правил і дистанції, залишайтеся здоровими!", – розповіла Босова.

Вона додала, що в країні ввели матеріальну допомогу за заявкою онлайн протягом декількох днів, заборонили розривати договори оренди через несплату, автоматично продовжують візи і т.д.

"І якими б неоднозначними і дискусійними не були вжиті заходи, в офіційних зверненнях – терпіння, заспокійливі фрази і звороти, підтримка, розуміння і безмежна вдячність населенню. І разом ми працюємо, і солідарність важлива, і ми не залишимо вас без допомоги – і ви молодці, що співпрацюєте і допомагаєте нам", – підкреслила українка.

Лист мера Берліна Facebook Олени Босов

Лист мера Берліна Facebook Олени Босов

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині кількість інфікованих коронавірусом перевищила позначку в 100 тисяч.