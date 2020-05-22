Українця знайдено мертвим у Польщі за дивних обставин

Тимур Григоренко Світ 10:50, 22.05.2020 Оновлено: 11:23, 22.05.2020

У місті Жирардув (Польща) був знайдений мертвим 47-річний українець.

Як повідомляє видання eGlos, подія трапилася ще 19 травня. На тілі померлого травм не було виявлено.

"Я не можу відповісти на це питання прямо зараз. Наші висновки показують, що загиблий є 47-річним громадянином України", – повідомила прессекретар місцевої поліції Моніка Гелінська..

Поліція в Польщі

На місці НП працювали поліцейські і прокурор міста. Більш докладної інформації про загиблого українця поки немає.

У Польщі помер українець
Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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