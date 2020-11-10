Українець з Уханя розповів, що всім китайцям зробили невідомі щеплення

Після спалаху коронавірусу (COVID-19) в місті Ухань китайців поголовно вакцинували.

Як розповів "КП в Україні" Іван Кудацький, який покинув Ухань навесні на першому спецрейсі, організовваному українським урядом, всім китайцям зробили якесь щеплення.

"Зробили щеплення – отримуєш "зелений код" в телефон. Тільки тоді можеш кудись виходити. І цей код зараз і залишився", – зазначив він.

За словами українця, "зелений код" підтверджує, що ти безпечний для суспільства і вакцинований. Без цього коду в смартфоні не можна залишити свій будинок.

"Всюди чергувала поліція, яка постійно влаштовувала перевірки і без щеплення відправляла людину негайно додому", – додав Кудацький.

Він розповів, що Ухань давно вже повернувся до нормального ритму життя.

"Садки, школи, вузи, спортивні секції – все працює. У магазинах все є, в аптеках теж. Зарплати такі, як і були. Ціни не зросли. Єдине, що у мого знайомого один вихідний забрали. Тепер він відпочиває тільки в неділю. Кажуть, що так заповнюють втрати за простій на карантині", – підкреслив українець.

Свою роботу відновила і розважальна сфера – кіно, театри, кафе, спортивні змагання.

"Громадський транспорт в Ухані працює за таким же принципом, як і в Україні. Тільки люди там дійсно знаходяться в масках, а не з висунутими носами. А по вулицях як хочеш, так і ходиш. Хочеш в масці, хочеш – без. За це вже не штрафують", – сказав Кудацький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Уханя запропонували новий спосіб лікування COVID-19.