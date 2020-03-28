Великобританія відзначає позитивні зрушення у боротьбі з поширенням пандемії коронавірусу, завдяки введенню обмежувальних заходів, але має намір їх посилити.

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Водночас, в країні вже зараз діють доволі жорсткі обмеження, про які в ефірі ObozTV розповів українець Віталій Баєв, який мешкає у Лондоні.

"З неділі, 22 березня, тут заборонено збиратися на вулиці більше, ніж двом особам, якщо це не члени однієї родини. Закриті майже усі заклади, крім продуктових магазинів та аптек. Правда у четвер, 26 березня, зробили невеличке послаблення і відкрили невеличкі продуктові магазини", – розповів Віталій.

Поліція у місті пильно слідкує за дотриманням правил карантину, за словами українця, правоохоронці мають право розганяти зібрання та штрафувати порушників.

Карантин у Великобританії ВВС

"Правда в Британії дозволено раз на день виходити на вулицю, аби займатися спортом. Прем'єр каже, що це буде дуже корисним для утримання психологічного здоров'я громадян. Але обов'язково треба тримати дистанцію у 2 метри", – пояснює він.

Британці усвідомлюють всю небезпеку через поширення коронавірусу у світі, і намагаються чітко дотримуватися усіх правил, каже Віталій.

"Паніки тут ніякої немає. Можливо на минулому тижні британці бігли до магазинів, аби закупити багато продуктів, полиці в супермаркетах були майже пусті. Але зараз усе спокійно, є всі продукти, а в магазинах людей майже немає. Ціни не зросли, але вже немає постійних акцій та знижок", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та у міністра охорони здоров'я Метта Хенкока виявили коронавірус COVID-19.

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