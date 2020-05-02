Українець, який живе і працює в італійському місті Падуя, механік Тарас Мельник розповів про ослаблення карантинних заходів у країні.

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Як він пояснив виданню KP.UA, звичний уклад у країні досить змінився, що насамперед стосується роботи.

"Зрозуміло, що на всіх підприємствах ввели температурний контроль. Якщо градусник показує 37 – відправлять додому. Раніше ми працювали в одну зміну по 8 годин. Тепер їх дві, але по 6 годин. Субота – теж робочий день. Це зробили, щоб зменшити кількість робітників у цеху. Офісним працівникам дозволено працювати віддалено", – поділився українець.

Італія виходить із карантину Associated Press

За його словами, з 4 травня почнуть працювати кафе і ресторани, але у форматі "на винос".

"У повному обсязі запустять продажі лише в супермаркетах і продуктових магазинах. Транспорт теж поки ходить лише на 10%. А школи і дитсадки не відчиняться до вересня", – додав Мельник.

Він також зазначив, що без роботи все ще залишаються перукарі, манікюрниці, тренери. Закрито оздоровчі центри, салони краси і спортзали, але це може змінитися в будь-який момент і залежить від того, як поведеться коронавірус.

Хлопець також розповів, що карантин боляче вдарив по бюджету італійців. І якщо у одних зарплати лише зменшилися, то багатьом іншим довелося звернутися по допомогу в 600 євро.

Тарас Мельник KP.UA

"У мого колеги на ім'я Лука дружина працювала барменом. Через коронавірус їй не продовжили контракт, і вона залишилася без роботи. У них маленька дитина, три рочки. І вони втрьох живуть у квартирі, яку знімають за 600 євро, не рахуючи комуналки. За місяць на сім'ю дали допомогу з безробіття в 840 євро. Грошей їм в обріз. І таких людей тут дуже багато", – поділився українець.

Також, за його словами, зазвичай активним італійцям дуже важко дався карантин не тільки в фінансовому, а й у моральному плані. Але держава загнала всіх у жорсткі рамки.

"Зробили кілька ступенів контролю, використовували дрони для відстеження людей, ввели штрафи від 400 до 3000 євро. Розмір штрафу за перше порушення мінімальний, а далі йде по наростаючій. А не дай бог у тебе COVID-19 і порушив карантин, то можна опинитися за гратами", – запевнив Мельник.

У регіоні Венето, де живе Тарас, першою ознакою ослаблення карантину – приблизно півтора тижні тому – став дозвіл на прогулянки біля будинку.

"Такі прогулянки нагадують мені фільм-апокаліпсис, де знімався Уілл Сміт "Я легенда", – пожартував хлопець.

Проте, він запевняє, що навіть таким послабленням італійці раді, і водночас розуміють необхідність подальшого дотримання дистанції та правил гігієни, оскільки всі побоюються другої хвилі хвороби.

Як відомо, Італія є однією з найбільш постраждалих країн від пандемії коронавірусу. Загальна кількість хворих уже досягла 201 тис. осіб, померли більше 27 тисяч. Але італійський уряд вирішив, що пік захворюваності позаду і настав час повертатися до нормального життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії заявили, що країна не буде відкривати свої кордони для іноземних туристів до кінця 2020 року. Все буде залежати від епідеміологічної ситуації та політики кожної окремої держави.