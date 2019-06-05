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Українець показав "фак" терористові "ДНР": Скабєєва вибухнула обуреннями

1.7тЧитати матеріал російською

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва відреагувала на скандал з українським письменником Всеволодом Непогодіним. Його вигнали з ефіру "Росія 1" за нецензурний жест на адресу терориста "ДНР" Даниїла Бессонова.

Рупор Кремля пообіцяла російським глядачам на своєму Telegram-каналі, що вони більше ніколи не побачать на екранах одіозного українця.

"Вважаю за необхідне пояснити, що саме сталося в нашому ефірі. Так, ми дійсно не виганяємо гостей з нашої студії. Так, ми дійсно вважаємо, що запрошувати людину з альтернативною думкою, щоб публічно її принижувати, – парадоксально і контрпродуктивно. Але! Всьому є межа. Український експерт Всеволод Непогодін, очевидно, втратив зв'язок з реальністю", – написала вона.

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

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Скабєєву обурило, що Непогодін намагався перервати пряме включення з Донецька, в якому Бессонов озвучував фейки про обстріл мечеті нібито з боку ЗСУ. Крім того, скандальній пропагандистці не сподобалося, що українець обізвав окупантів Донбасу терористами.

"Непогодін назвав терористами тих, кого обстріляли, тобто жителів змученого Донбасу. Забезпечивши це звинувачення, що суперечить здоровому глузду, ще й нецензурною лайкою, а після показавши середній палець. Що ж. Непогодін в студію нашої програми більше не вхожий – ми його вигнали. Негідникам у нас точно не місце. Слухати думку Непогодіна надалі вважаю зневажливим щодо Донбасу і щодо глядачів російського телебачення", – підкреслила Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на російському пропагандистському телебаченні спалахнув скандал через висловлювання Непогодіна про знесений пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову в Харкові. Українця обізвали "дебілом".

Перед цим російський топ-пропагандист Володимир Соловйов вигнав зі студії Непогодіна через слова про Степана Бандеру. Суперечка між ведучим і українським експертом сталася під час обговорення ЗСУ, яких росіянин нахабно обізвав "нацистською сволотою".

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Тема
російська пропаганда
Особи
Ольга СкабєєваВсеволод Непогодін
Місце
Росія
Тег
ДНР
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Надоело уже слушать этот сливной бачок...Мало что ли хорошей музыки?
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