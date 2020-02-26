Українець поділився сумною правдою про життя в охопленому коронавірусом Китаї

Через карантинні заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу в Китаї склалася дуже скрутна соціальна ситуація.

Люди змушені довго перебувати вдома без засобів для існування, оскільки більшість підприємств тимчасово закриті. Про це "Апострофу" розповів українець Олексій, який прилетів із Китаю транзитом через Німеччину.

За його словами, в різних містах країни ситуація і настрої мешканців досить різні. Так, у туристичному Шанхаї населення не так стривожене, як у промислових регіонах, де люди намагаються навіть не спілкуватися одне з одним, їм забороняється ходити без масок.

Багато китайців залишилися без роботи і засобів для існування через епідемію коронавірусу

"У Шеньчжені було суворіше, це поряд із Гуанчжоу і Гонконгом. Там люди стурбованіші, видно, що бояться. У Шанхаї спокійніше, вони впевнені, що держава тримає все під контролем. Там ніхто не переживає за маски, не тримає божевільну дистанцію одне від одного. Знають, що всіх всюди перевіряють", – зазначив Олексій.

Він підкреслив, що найскладніше для китайців, які є дуже працьовитим народом, це сидіти без роботи. Там багато хто живе на те, що заробляє, тому через карантин такі люди переживають важку фінансову ситуацію, що засмучує їх ще більше.

Водночас українець додав, що натомість іноземці мають змогу добровільно вилетіти з Китаю на доступних рейсах. Він теж вирішив покинути країну, оскільки йому продовжили відпустку.

"Багато іноземців поїхали з кінцями, хтось на пересмикування. У мене відпустка мала бути два тижні, але з'явився коронавірус, тож я залишився ще на два в Індонезії, повернувся в Шанхай, розібрався з документами і фінанси ще дозволили поїхати в Україну", – зізнався Олексій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 26 лютого в Китаї коронавірус виявили у 78 064 людей, а кількість жертв захворювання збільшилася до 2715 осіб.

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