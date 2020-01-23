"Герой парковки" з України потрапив на штраф у Давосі. Відео з бізнесменом

На економічному форумі в Давосі відзначився українець, який із порушенням припаркував авто під "Українським домом" і отримав за це штраф.

Бізнесмена вдалося зняти 21 січня "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Чоловік поставив свій джип Toyota прямо на тротуарі і безтурботно розповідав на камеру, хто приїхав із ним на форум. Журналісти звернули увагу, що на склі авто вже з'явився виписаний місцевою поліцією штраф – 120 швейцарських франків (близько 150 євро).

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Українець відзначився парковкою в Давосі Скріншот з відео

Українець відзначився парковкою в Давосі Скріншот з відео

"Мати чесна! Зараз підемо платити. Ну нічого страшного, що ж робити. Приїхали, побачили, а тут ось як. Ми тут тиждень вже, нічого не порушували, просто так вийшло, що сьогодні залишили тут машину", – спокійно пояснив водій.

Українець отримав штраф у Давосі Скріншот з відео

За словами чоловіка, він приїхав на авто прямо з Києва.

Українець отримав штраф у Давосі Скріншот з відео

Українець відзначився парковкою в Давосі Скріншот з відео

Українець відзначився парковкою в Давосі Скріншот з відео

Українець відзначився парковкою в Давосі Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото з "домів" України і Росії в Давосі. Різниця була очевидною: у першому помітили багато іноземних гостей, а в другому – лише пропагандистів.

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