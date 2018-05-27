За последнее время не раз поднимался вопрос о создании новой военной структуры, на просторах Европы. Локомотивом этой идеи является Германия, но и Франция тоже активно ведет подобную риторику. Суть идеи сводится к тому, что в рамках НАТО Штаты имеют доминирующее положение и Вашингтон является основным силовым компонентом Альянса, формирующим его суть и направленность. Такое положение вещей перестало устраивать, в первую очередь, Берлин и потому – возникло желание создать отдельный от Штатов военный союз и даже – объединенные военные силы Европы. Наверное, именно это имел в виду Путин, когда на совместной пресс-конференции с президентом Франции Макроном он сказал, что Европа имеет определенные обязательства и гарантии, со стороны США в области безопасности, но она (Европа) может не волноваться ибо безопасность может обеспечит РФ.

Между прочим, Путин тут пролил свет на существующее положение вещей, хоть вряд ли того хотел. Он высказался в том плане, что Европа априори не способна обеспечить собственную безопасность и это может сделать либо США, либо РФ. Если бы он допускал, что Европа может это сделать самостоятельно, то просто не ляпнул бы этого на глазах десятков журналистов. К сожалению, создалось впечатление, что Макрон даже не понял, что было сказано только что. Его страну, вместе с Германией и теми европейскими странами, кто склоняется к предложению Меркель, только что назвали военными импотентами, а он это глотнул, бестолково улыбаясь.

На самом деле, это – проблема и проблема большая. Отношение к вопросам безопасности ЕС, включая военный компонент и комплекс вопросов, связанных с миграционной политикой, которые инициирует, в первую очередь Германия, уже вызвали очевидное напряжение и даже начало дезинтеграционных процессов. Как известно – Британия пошла на выход из ЕС, посчитав плотный союз с Штатами – более правильным выбором. Очень похоже на то, что по этому же пути движется и Польша. В подтверждение этому – масса войск США, заходящих в Европу, которые затем уходят в Польшу и там создают свою основную опорную Базу. Большая часть американского контингента уже развернута в Польше и Румынии. Кстати, там же развернуты и позиционные районы наземной системы ПРО. Она уже прямо сейчас работает в Румынии и вот-вот – запустится в Польше. Важно то, что эти элементы ПРО уже обвязаны необходимой инфраструктурой и в случае необходимости – могут легко масштабироваться до нужных параметров.

Эту проблему лучше всего рассматривать с двух точек зрения. На самом деле, Меркель права в оценке роли США в НАТО. Однако, лидерство Вашингтона подкреплено самыми большими возможностями ее огромных армии, авиации и флота, что выражается не только в количестве конкретной боевой техники или численности личного состава, но и в размере оборонного бюджета. А ведь затраты на оборону всегда политически мотивированы. Это уже в самом конце все измеряется суммой, выделенной на эти цели, например 700 миллиардов долларов, как это сейчас заложено в бюджет США. Сумма выделена и утверждена под четкое обоснование необходимости таких огромных затрат. Это значит, что понимание проблемы, есть на высшем политическом уровне страны. В сравнении с этим, ни одна европейская страна не может продемонстрировать сходные параметры расходов на оборону, даже не в абсолютном выражении, а относительно процента к ВВП. Та же Германия, в относительном исчислении, тратит впятеро меньше Штатов, а масштабы вооруженных сил ФРГ таковы, что могли быть сопоставлены лишь с частью сил Национальной Гвардии США, но не армии и уж тем более – боевой авиации или флота Штатов. О чем можно вести речь, если количество танков и легкой бронетехники Германии меньше того, что РФ нагнала своим прокси на Донбасс?

Закрывая первый вопрос, можно сделать простой вывод. Для того, чтобы заместить Штаты на лидирующей позиции в плане безопасности Европы, надо сначала создать соответствующие предпосылки, а именно, в течение пары десятков лет выделять 4-5% ВВП для создания мощных, современных вооруженных сил и уже после этого предлагать их как ядро новой военной структуры.

Именно это Путин имел в виду, когда отпустил указанную выше шпильку Европе, в лице Макрона. Он четко понимает, что оторвавшись от Штатов, Европа становится сладким пряником для кого угодно и тогда может сбыться его сумасшедшая мечта и мечта всех российских императоров о протекторате над Европой.

Меркель, после своего ухода с поста канцлера, станет самым большим антигероем в истории Германии. В тонких вопросах безопасности она продавливает примерно такую же деструктивную политику, как и в вопросах приема беженцев. То есть, она впихнула Германию в проблему, для решения которой нет инструментов. С беженцами и вообще – мигрантами, уже все понятно. Только слепой не видит, что это не просто недальновидная, а опасная и разрушительная политика. Сейчас баба Ангела взялась за оборону и действует в том же ключе.

Второй вопрос хорошо иллюстрирует немного фривольный анекдот, впрочем, как нельзя лучше подходящий к данной ситуации.

Германия, уже довольно взрослая дама, явно занимающая высокую должность, зашла в магазин типа "Интим" и долго высматривая что-то показывает продавцу на три продолговатых предмета зеленого, желтого и красного цвета, которые она хотела бы купить.

Продавец пакует зеленый и желтый предметы, а потом смущаясь уточняет:

— Извините, мадам, на счет огнетушителя мне надо поговорить с хозяином.

В общем, понятие безопасности, по своей сути, предполагает комплекс мер и средств, которые должны нейтрализовать явную или потенциальную опасность. Но для того, чтобы прилагать усилия, в этом направлении, надо себе четко представлять характер этой опасности и откуда она исходит. Лишь определившись с этими вопросами, можно начинать действовать для обеспечения этой безопасности. Например, некая страна решила, что авианосец – необходимая и крайне эффективная сила, которая обеспечит гарантированную безопасность страны. В самом деле, Штаты имеют дюжину авианосцев и считаются самой мощной страной в мире. Китай – тоже строит авианосцы и теперь у него их два, а трети – строится. В общем, авианосец построен, однако возникла одна проблема, у страны нет выхода к морю и с моря на нее никто не может напасть.

В этой связи, было бы интересно узнать следующее. Если Германия и Франция рассматривают вопрос создания системы безопасности без США (очевидно, что уже и без Великобритании), то каким угрозам эта система должна противостоять? Какие опасности должна нейтрализовать данная система? Если будет достигнуто понимание этого ключевого вопроса, то все остальное – сразу встанет на место.

Наш пример показывает, что главная и пожалуй – единственная угроза безопасности Украины – Московия. Причем, оглядываясь на три-четыре века в историю, можно констатировать, что опасность несет само существование Московии. Пока она сохраняется в ее нынешнем виде, опасность никуда не денется. Из этого должны исходить все наши действия. Мы должны участвовать во всех мероприятиях, которые могут привести к ликвидации этого гнойника, а пока это невозможно – всегда быть готовыми защититься от ее агрессивных действий. Дальше – просто. Надо иметь определенные параметры армии и механизмы отражения агрессии.

То же самое у Израиля. Имея небольшую территорию, он смертельно уязвим от агрессии многочисленной армии или от применения оружия массового поражения, которое может уничтожить просто всю площадь страны. Как уже видно, Израиль научился разбираться с любым количеством противника, как в плане численности его войск, так и в плане количества стран, одновременно нападающих на него. Именно таких агрессивных действий уже никто, из потенциальных противников, не планирует, ибо исход подобного мероприятия –гарантирован. Но теперь периодически возникают угрозы, связанные с оружием массового поражения. И тут Израиль отработал концепцию собственной безопасности, основанной на физическом упреждении получения ОМП в руки вероятного противника. Так, Израиль уничтожил почти готовые ядерные реакторы в Ираке и Сирии, но не успел этого сделать с иранским реактором на АЭС в Бушере, что стало серьезным вызовом его безопасности. Тем не менее, израильская авиация методично ликвидирует все известные места в Сирии, где иранцы готовят или могут приготовить химическую смесь со свойствами оружия массового поражения. Именно противостояние таким угрозам, диктует Израилю конфигурацию его вооруженных сил и союзнические отношения со странами, которые разделяют его представление о характере современных угроз.

Штаты, с приходом Трампа, тоже – расставляют все точки над "ы" и это видно по северокорейской ядерной проблеме, где отброшены в сторону намеки и целые килотонны "озабоченности". Там работает ультимативный вариант: или откажетесь от ЯО и выведете его за пределы страны, или мы его уничтожим прямо там, где оно есть. С Ираном – то же самое. Знаменитая речь госсекретаря Помпео с 12-ю пунктами ультиматума Ирану, возвращает диалог в конструктивное русло, ибо договоренности с Обамой дали повод Тегерану развернуть просто невероятную агрессивную Активность на Ближнем Востоке и в Заливе.

Теперь все это зафиксировано в пункты требований Ирану с общим предложением – убраться в свои границы и строить то, что им нравится, в рамках Ирана. В противном случае, Тегерану обещано уничтожение всего того террористического корпуса, который он развернул от Йемена до Ливана. И примерно то же самое, постепенно вырисовывается в отношение РФ. В любом случае, пока идет словесная перепалка, в Польшу, страны Залива и на Дальний Восток, подтягиваются силы и средства, способные обеспечить ту самую безопасность. То есть, вернулась четкость определений опасности и мер ее нейтрализации. Нам это понятно и близко.

В этой связи Европа, которую пытается вести Германия и Франция, так и не сообщили о том, какую опасность они видят главной и чему, собственно, должна противостоять предлагаемая ими система. На самом деле, просматриваются две основные угрозы, которые нельзя игнорировать. Первая – взрывная милитаризация РФ и открытая переброска почти всех ее вооруженных сил к западным границам, то есть – к границам Европы. Характер действий российской военщины можно наблюдать в Украине и Сирии. Мало того, в самой РФ поддерживается откровенный антиевропейский психоз и население уже готово к войне с Европой. Но этой угрозы ни Меркель, прилетавшая в Сочи, ни Макрон, прилетавший в Питер – не видят.

Не видят они и другой проблемы, которую инспирируют Иран и РФ. Речь идет о многочисленных беженцах из районов, где эти страны ведут боевые действия и где проводят этнические чистки. В Париже уже никого не удивляет вид замызганной семьи у входа в метро, собирающей милостыню под табличкой "беженцы из Сирии". То же самое и в Германии, где время от времени прокатываются волны погромов и насилия, которые творят эти самые беженцы, которых так сильно полюбила фрау Меркель. Кстати, из Германии пишут, что все имеющиеся в Германии места приема и содержания беженцев – переполнены и их уже некуда принимать, но они продолжают пребывать. Меркель желает перераспределять их дальше, по станам ЕС, но там не разделяют ее странной любви, что приводит ее в ярость. Так Польша уже попала под санкции ЕС именно по этой причине.

Но вот, что интересно. Милитаризм Ирана и РФ возник, в основном, на деньги, которые идут из Европы за нефть и газ. То есть, все описанные выше проблемы возникли при финансировании, в первую очередь – Германии.

Очевидно, что являясь основным потребителем того же российского газа, Меркель могла бы поставить РФ на колени, ибо без его сбыта в Европе Москва стала бы нищей за год.

Прямо сейчас Берлин демонстрирует, как свое огромное достижение, сделку с Газпромом, по которой тот отказался от ценового давления на любую страну и согласился на реверс а также на то, что, в случае нарушения этих договоренностей, с него будет взыматься автоматический штраф за любое нарушение, в размере 10% от его годового оборота в мире. Многие это действительно считают некой вершиной пилотажа фрау Меркель, которая за этим и ездила в Сочи. Некоторые говорят о том, что Путин стал не выездным и потому поездку Меркель в РФ нельзя считать слабостью позиции.

Все это замечательно, кроме одной небольшой, но фундаментальной детали, которую комментаторы сознательно умалчивают. Все эти замечательные вещи обесценены закреплением за Газпромом возможности поставок более 50% газа от совокупности его потребления. Напомним, почти 15 лет Европа шла по пути диверсификации своего энергорынка, главным принципом которого была его демонополизация. Самым первым монополистом, который попадал по действие трех "энергопакетов" законодательных актов был крупнейший монополист "Газпром".

Напомним, согласно положениям "третьего энергопаскета", было введено ограничение доли монополиста – не более 33%. Кроме того, было запрещено иметь в одних руках добычу, транспортировку и сбыт газа (и вообще – энергоносителей). Так вот, в этом замечательном соглашении, которое Меркель и ее соратники пытаются выдать как величайшее достижение, для Газпрома сделаны исключения и теперь он может продавать более 50%, оговоренных "специальными условиями". То есть, весь пятнадцатилетний труд по демонополизации энергорынка Европы – слит в унитаз и не вообще, а для Газпрома. На глазах у всего мира произошла крупнейшая коррупционная афера всех времен и это выдается за прорыв куда-то.

В плане безопасности, это означает, что ЕС, в лице Берлина, поставил крест на собственной энергетической безопасности и намерен продолжать финансировать страну, которая является глобальным дестабилизирующим фактором. А кроме того, примерно та же самая позиция ЕС выстраивается и в отношение Ирана, который открыто дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и гонит волны беженце в в ту же Германию.

В этой связи, часто можно слышать, что Европа отстаивает свои экономические интересы. Но уже понятно, что в случае с тем же Ираном, когда Берлин торпедирует санкции США, бизнес Германии может потерять кратно больше от вторичных санкций, поскольку товарооборот с США не идет ни в какое сравнение с иранским. То же самое может возникнуть и с московскими газовыми аферами. Между прочим, это – не фантазии. Крупнейший арабский рынок сбыта в Саудовской Аравии уже начал закрываться для германских поставщиков. Берлин уже получил уведомление о том, что демарш в пользу Ирана будет иметь именно такие последствия для германского присутствия в Аравии.

В общем, такие последствия – вполне предсказуемы и пояснять ходы Меркель в этом направлении, основываясь на экономических интересах – глупо, ибо математика легко покажет, что выигрыш будет мизерным, на фоне очевидных потерь. Остается одно предположение, что часть европейских руководителей имеют в виду нечто другое и сугубо личное, когда говорят о новой системе безопасности и экономической целесообразности. Похоже на то, что там что-то умерло и сгнило.