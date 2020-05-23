В нашем обществе все чаще слышатся панические крики о том, что скорее людей погубит не вирус, а протянем ноги под обломками рухнувшей на нас экономики. Безусловно, доля правды в этом есть, но только доля.

Во-первых, коронавирус действительно оказался опасным для человека, и все бредовые некорректные сравнения статистических данных о смертности от курения, алкоголя, других хронических болезней не лезут ни в какие ворота здравого смысла. Это все равно, что сравнивать "кое-что с кое-чем". Не приведи господь увидеть вам, как сгорают за пару дней зараженные в тяжелой форме вирусом или на какие экзекуции организма идут врачи, чтобы вытащить больного с того света… Но вернемся к теме.

Второй аргумент, это тот, что часть населения и в данное время отнюдь не бедствует. Потому что исправно получает зарплаты, пенсии, пособия из бюджета или имеет денежно-жировую прослойку на десяток карантинов от, как говорила моя бабушка, "пошести" любого рода.

В-третьих, всегда находятся деятельные циничные люди, которые усердствует в стремлении не развенчать пословицу: "кому война, а кому мать родна" и наживаются на карантине ускоренными темпами, как только могут и тем самым не дают рухнуть никаким экономическим устоям.

Самыми уязвимыми в пирамиде выживаемости во всех странах оказываются малые и маленькие фирмы, со своими работниками и членами их семей. Именно они оказались сейчас брошенными на произвол карантина.

Нажав на такую иконку, можно получить в сетях выход на сотни маленьких предприятий разных отраслей

Казалось бы, правильный лозунг "Всем сидеть дома!" не учитывает основного следствия такого сидения – мы же не работаем! А кто в таком случае заплатит за аренду, за коммуналку, за отгруженные товары, зарплату сотрудникам, социальные отчисления, кто в конечном счете принесет деньги в семью на продукты и лекарства?

На самом деле, именно маленькие фирмы и являются основными донорами по содержанию всей социальной инфраструктуры общества. Именно их беззастенчиво доят налоговая, таможня, полиция, социальные службы, банки, чиновники-коррупционеры всех мастей и достоинств… Во всем мире, понимая важность малого бизнеса, правительства медленно, но все же принимают решения в пользу его поддержки.

Например, мои друзья, предприниматели из США, не уволившие своих сотрудников и сохранившие им зарплату, уже получили по сто тысяч долларов безвозмездной помощи, а уволившие тоже получили, но в десять раз меньше. А в Англии предпринимателю сейчас можно получить от 15 до 50000 фунтов в форме беспроцентной помощи, с началом возврата через 1 год в течение 6 лет. В Испании многие страховые компании сразу выплатили частным предпринимателям по 1600 евро ввиду наступления форс-мажорных обстоятельств внезапного прекращения деятельности, до 600 евро правительство субсидировало каждому по текущим платежам (персональные социальные отчисления предпринимателей, а также платежи за интернет, воду и т.д.). Энергетические компании, в свою очередь, объявили о двухмесячном моратории на оплаты по фактурам за потребление всех видов энергии. Где-то больше, а где-то меньше, но это есть во всех странах.

По такой ссылке можно выйти на веб-страницу предприятия. Размещают эти ссылки не хозяева предприятий, а люди по собственному желанию

Однако мне хотелось бы сконцентрировать ваше внимание на другом интересном явлении.

Обыкновенные простые люди сами стали находить выход из создавшейся тяжелой экономической обстановки, который не позволит обрушиться экономике.

Например, сегодня в испанских социальных сетях фонтанирует мощный клич – "давайте спасать наш малый бизнес!". Это может выражаться в различных формах, в зависимости от рода деятельности малых предприятий. Люди (не хозяева), по своему усмотрению, на фотографии витрин магазина, бара, ресторана, предприятия, мастерской в инстаграме вешают специальный значок, который действует как призыв – "Покупайте товар (или услугу) тут! А не в супермаркете, который и так нажился во время карантина". Таких примеров в последнее время десятки, если не сотни тысяч.

Сумочка с сердечком – это символ, что предприятие нуждается в помощи

А вот другой почин: испанцы, постоянно проживающие в других странах, которые менее пострадали от пандемии, чем их родная страна, откликнулись по-другому – "покупаем по интернету товары в Испании, а более конкретно – у малых предприятий в поддержку их экономического состояния".

И третья форма – поддержка туристической индустрии Испании простым населением (что примечательно, не по указке сверху): "Отдыхаем в этом году в своей стране. И пусть наши деньги останутся тут и пойдут на поддержку маленьких частных отелей, турагентств и экскурсионных бюро!"

Прям завидки берут, как тут любят родину и без билбордов, на которых написано: "Любите Испанию" и т.п. Как обыкновенные нормальные люди всех сословий и уровня достатка, не ожидая подсказок от столпившихся у бюджетного корыта чиновников, принимают самостоятельно правильные, разумные, коллективные экономические решения и делают свой выбор в пользу спасения своих соседей, друзей, страны, не уповая на помощь ни от своего правительства, ни от чужого, ни от ЕС, МВФ, Мирового банка, дядюшки Трампа и прочих, прочих, прочих!