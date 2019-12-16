14 тисяч жертв! Україна потужно звернулася до ООН через вторгнення Росії

Дії Росії в Криму і на Донбасі повністю підпадають під поняття "агресія" відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року.

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 45-ї річниці прийняття документа.

"З 2014 року Україна незмінно кваліфікує міжнародно-протиправні дії РФ у Криму і на Донбасі як акт агресії. Ми чітко і послідовно доводимо, що такі дії РФ повністю підпадають під визначення агресії відповідно до пунктів а), b), c), d ), e) і g) статті 3 додатка до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) "Визначення агресії", прийнятої 45 років тому", – відзначається в заяві.

Україна звернулася до ООН через вторгнення РФ

У МЗС наголосили, що військові злочини і злочини проти людяності на тимчасово окупованих територіях мають широкомасштабний, системний характер і є наслідком міжнародного збройного конфлікту, розв'язаного Росією проти України 20 лютого 2014 року.

Дипломати констатували, що збройна агресія РФ проти України невблаганно збільшує кількість постраждалих, яка, за підрахунками міжнародних організацій, досягла більше 40 тисяч осіб, з них понад 14 тисяч – загиблі. Ще 1,5 млн осіб стали внутрішньо переміщеними особами.

"Ми вдячні нашим партнерам за чітку та консолідовану позицію щодо незмінності статусу АР Крим та м. Севастополя як невід'ємної складової частини України, а також необхідності мирного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на основі поваги суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів", – відзначили дипломати.

МЗС України звернулося до ООН через вторгнення РФ Корреспондент

У МЗС також висловили надію на подальшу підтримку міжнародної спільноти у протидії збройної агресії РФ і реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за шкоду, заподіяну Україні, її громадянам і юридичним особам.

"В Україні переконані, що спільні зусилля з подолання самого виклику миру, безпеки і міжнародного правопорядку з часу закінчення Другої Світової війни на території Європи дозволять в доступній для огляду перспективі відновити територіальну цілісність України і порушені права її громадян", – резюмували у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, прийняла резолюцію, якою закликала Росію вивести свої війська з Криму і припинити тимчасову окупацію України.

Раніше Генеральний секретар ООН опублікував доповідь щодо дотримання прав людини в анексованому Криму, зафіксувавши численні порушення російських окупантів.

Також Міжнародний кримінальний суд ООН оприлюднив щорічний звіт за результатами попередніх розслідувань порушень прав людини в анексованому Криму і в окремих районах Донбасу.

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