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Україна звернулася до Міжнародного трибуналу через полонених моряків

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Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права з проханням вжити тимчасових заходів щодо Росії для звільнення українських військовополонених моряків.

Про це повідомив у Facebook президент Петро Порошенко.

"Сьогодні за моїм дорученням МЗС додатково звертається до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом для вжиття примусових заходів до російської сторони для звільнення українських моряків", – написав глава України.

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Україна звернулася до Міжнародного трибуналу через полонених моряків

"Розраховуємо, що вже через лічені тижні суд зобов'яже Росію звільнити наших моряків і українські кораблі, а її дії будуть визнані неправомірними. Саме такі рішення наближають звільнення наших моряків, як і інших наших громадян, а також роблять неминучим притягнення Росії до міжнародної правової відповідальності", – додав президент.

Порошенко відзначив, що "судилище, яке зараз відбувається в Москві над українськими моряками, є кричущим доказом того, що Росія продовжує демонструвати цинічну неповагу до прав людини".

Він також нагадав РФ, що у неї є шанс звільнити військовополонених, не чекаючи формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину.

Підтвердження відправлення запиту в ООН опублікувала прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Сьогоднішній запит про застосування тимчасових заходів спрямований на захист від серйозної і непоправної шкоди, якої буде завдано триваючим утриманням військово-морських суден України і триваючим утриманням і судовим переслідуванням їхніх військовослужбовців", – йдеться в заяві МЗС.

Українські дипломати наголосили, що відповідно до Конвенції ООН з морського права військово-морські судна і їх персонал мають абсолютний імунітет. Це означає, що іноземні держави не можуть їх заарештовувати, затримувати і судити.

Захоплені кораблі

Захоплені кораблі

"Захоплення Росією суден України в Чорному морі, утримування суден і членів їх екіпажів, а також спроба кримінального переслідування 24 українських моряків грубо порушують Конвенцію ООН із морського права", – наголосили в МЗС.

Відзначається також, що 1 квітня 2019 року Україна повідомила російську сторону про початок обов'язкового арбітражного провадження відповідно до Конвенції ООН із морського права.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення. Всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.

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Теми
Загострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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Аркадьева Людмила
Аркадьева Людмила
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский опубликовал 15 апреля в Facebook видеообращение к баллотирующемуся на второй срок действующему главе государства Петру Порошенко, в котором призвал президента заняться своими президентскими делами. "Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост – пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" вы перешли к "я сделал", а именно: посадили убийц [херсонской активистки] Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков [бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и его сына Игоря] и вспомнили о том, что вы забыли – о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе", – заявил Зеленский. Он добавил: "Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела". "Потому что шоумен может стать президентом. А президент, который стал шоуменом, – это обидно. Дебаты – 19-го, дела – каждый день", – резюмировал Зеленский. 
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М Олег
М Олег
Украина скоро будет подавать иски в трибунал с целью освободить педофилов, арестованных РФ))) Парни совершили уголовное преступление, для блага Петьки, теперь пусть оддуваются!!! Ну а Петька должен им компенсировать моральный вред)))
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Если они - пленные, то и кораблики получаются трофейные.
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