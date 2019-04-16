Україна звернулася до Міжнародного трибуналу через полонених моряків

Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права з проханням вжити тимчасових заходів щодо Росії для звільнення українських військовополонених моряків.

Про це повідомив у Facebook президент Петро Порошенко.

"Сьогодні за моїм дорученням МЗС додатково звертається до Міжнародного трибуналу з морського права із запитом для вжиття примусових заходів до російської сторони для звільнення українських моряків", – написав глава України.

"Розраховуємо, що вже через лічені тижні суд зобов'яже Росію звільнити наших моряків і українські кораблі, а її дії будуть визнані неправомірними. Саме такі рішення наближають звільнення наших моряків, як і інших наших громадян, а також роблять неминучим притягнення Росії до міжнародної правової відповідальності", – додав президент.

Порошенко відзначив, що "судилище, яке зараз відбувається в Москві над українськими моряками, є кричущим доказом того, що Росія продовжує демонструвати цинічну неповагу до прав людини".

Він також нагадав РФ, що у неї є шанс звільнити військовополонених, не чекаючи формального визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину.

Підтвердження відправлення запиту в ООН опублікувала прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Сьогоднішній запит про застосування тимчасових заходів спрямований на захист від серйозної і непоправної шкоди, якої буде завдано триваючим утриманням військово-морських суден України і триваючим утриманням і судовим переслідуванням їхніх військовослужбовців", – йдеться в заяві МЗС.

Українські дипломати наголосили, що відповідно до Конвенції ООН з морського права військово-морські судна і їх персонал мають абсолютний імунітет. Це означає, що іноземні держави не можуть їх заарештовувати, затримувати і судити.

Захоплені кораблі

"Захоплення Росією суден України в Чорному морі, утримування суден і членів їх екіпажів, а також спроба кримінального переслідування 24 українських моряків грубо порушують Конвенцію ООН із морського права", – наголосили в МЗС.

Відзначається також, що 1 квітня 2019 року Україна повідомила російську сторону про початок обов'язкового арбітражного провадження відповідно до Конвенції ООН із морського права.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна. Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення. Всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.

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