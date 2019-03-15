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"Україна зрадила Росію": відомий режисер осоромився в ефірі у Соловйова

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Відомий російський режисер Карен Шахназаров цинічно звинуватив Україну в зраді Росії. При цьому він не сказав про те, що країна-агресор позбавила її 7% території і розв'язала війну на Донбасі.

Безпідставними претензіями Шахназаров вибухнув в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

politikus.ru

"В принципі Україна, як би виходить, зрадила Росію. Вона стала на ту сторону (Заходу. Ред.). В момент, коли вона відчула, що буде така сутичка, вона перейшла і не соромлячись каже це. І це після трьохсотрічних спільних перемог! Це взагалі підступна позиція, дуже підступна, на жаль. Ми говоримо, що братній народ. Він братній, але знаєте, в сім'ях так буває: часом не дай Боже таких родичів, що краще вже з чужими мати справу", — лицемірно заявив Шахназаров.

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Його підтримав топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, який заявив, що свою зраду України нібито підтвердила, коли вирішила прагнути до членства в НАТО.

"Ви кожен раз, розповідаючи нам про Крим, забуваєте: коли ви нас зрадили, нагадати? В якому році ви побігли в НАТО? У 2008 році ви вже обрали сторону ворога, хоча могли залишатися нейтральними. А в 1991 році, хто зрадив? Так ваші теж, руки-то їм не ламали", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шахназаров заявив, що Україну нібито може спіткати доля колишньої Чехословаччини. На його думку, країна повинна розділитися, оскільки в ній живе два різні народи.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Шахназаров КаренВолодимир Соловйов
Місце
Росія
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Рашки только и умеют, что переворачивать с ног на голову. До чего же лживые!
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минин евген
минин евген
Ilchenko Tamara, а что им еще остаётся? нихуя не умеют, ни на сто не способны.только пиздеть, воровать, срать вокруг и нажираться боярышником до поросячьего визга. кацапье - все-таки мелкий рогатый скот.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
С чем можно согласиться с этим маразматиком Шахназаровым - так это со словами "..не дай Бог таких родственников!". Таких Каинов как вы - ни одни Авели не выдержат.
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Хто нэ скачет той москаль,..москаляку на гиляку ,.это было в самом начале ,ещё думал ..если эти опездалы хотят сбросить Завгара ,то думаю каким боком тут эти кричалки идиотские? Да и вообще ,на мандалае не было не одного социального лозунга .ни одного требования полезного большинству простого трудового народа ,бедняков и батраков наемных. .
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