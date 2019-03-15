"Україна зрадила Росію": відомий режисер осоромився в ефірі у Соловйова

Відомий російський режисер Карен Шахназаров цинічно звинуватив Україну в зраді Росії. При цьому він не сказав про те, що країна-агресор позбавила її 7% території і розв'язала війну на Донбасі.

Безпідставними претензіями Шахназаров вибухнув в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карен Шахназаров politikus.ru

"В принципі Україна, як би виходить, зрадила Росію. Вона стала на ту сторону (Заходу. — Ред.). В момент, коли вона відчула, що буде така сутичка, вона перейшла і не соромлячись каже це. І це після трьохсотрічних спільних перемог! Це взагалі підступна позиція, дуже підступна, на жаль. Ми говоримо, що братній народ. Він братній, але знаєте, в сім'ях так буває: часом не дай Боже таких родичів, що краще вже з чужими мати справу", — лицемірно заявив Шахназаров.

Його підтримав топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, який заявив, що свою зраду України нібито підтвердила, коли вирішила прагнути до членства в НАТО.

"Ви кожен раз, розповідаючи нам про Крим, забуваєте: коли ви нас зрадили, нагадати? В якому році ви побігли в НАТО? У 2008 році ви вже обрали сторону ворога, хоча могли залишатися нейтральними. А в 1991 році, хто зрадив? Так ваші теж, руки-то їм не ламали", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шахназаров заявив, що Україну нібито може спіткати доля колишньої Чехословаччини. На його думку, країна повинна розділитися, оскільки в ній живе два різні народи.

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