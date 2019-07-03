"Україна зобов'язана!" У ПАРЄ зухвало відповіли на лист Парубія

Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є заявила, що Україна зобов'язана запросити спостерігачів від Асамблеї на парламентські вибори 21 липня.

Таким чином вона відреагувала на лист спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Її відповідь була опублікована на сайті ПАРЄ в середу, 3 липня.

"Я повинна підкреслити, що Україна як член Ради Європи знаходиться під моніторинговим спостереженням Асамблеї і зобов'язана щороку запрошувати Асамблею для спостереження за президентськими і парламентськими виборами", – сказано в заяві.

Ліліан Морі Паск'є coe.int

Президент ПАРЄ нагадала, що у Асамблеї склалася довга практика (з 1994 року) роботи з Україною зі спостереження за виборами, що дозволило "значно поліпшити" в країні правову базу і виборчі практики.

Паск'є висловила жаль із приводу рішення України відкликати запрошення спостерігачів від ПАРЄ на вибори в парламент, і додала, що готова вести діалог для поліпшення відносин між Асамблеєю, Верховною Радою і українською делегацією в ПАРЄ.

ПАРЄ Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Рішення було ухвалено в ніч на 25 червня.

Під час засідання ПАРЄ українська делегація на знак протесту проти поблажок для Росії покинула зал засідань.

У середу, 26 червня, регламентний комітет ПАРЄ засумнівався в законності повноважень Росії і направив звернення до Венеціанської комісії для визначення, чи є в складі російської делегації депутати з анексованого Криму.

Комітет із закордонних справ ВРУ рекомендував відкликати запрошення спостерігачів ПАРЄ на вибори в Україні. В Раді підкреслили, що участь спостерігачів від ПАРЄ неможлиа до тих пір, поки Росія не виконає всі резолюції Асамблеї. Парубій у зв'язку з цим відправив лист у ПАРЄ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!