Україна запропонує Путіну нові умови "Мінська": названі терміни

Україна підготує пропозиції щодо зміни Мінських угод до наступної зустрічі лідерів країн "нормандського формату", запланованої на березень 2020 року.

Таку заяву зробив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков в ефірі каналу hromadske в середу, 11 грудня.

"Ми точно напишемо ці пропозиції, вони навіть були в ініціативах президента готові. Але за ті чотири місяці наші очікування, що навіть ті домашні завдання, про які домовились сторони, можна зробити до березня", – розповів він.

Резніков заявив, що Україна змінить "Мінськ" Народна правда

Резніков висловив упевненість, що існуючі Мінські угоди потрібно переглянути для того, щоб "вони спрацювали".

Підготовлену редакцію, за словами представника України, потім обговорять з політичними радниками і міністрами закордонних справ чотирьох країн-учасниць "нормандського формату".

Україна запропонує Путіну нові умови "Мінська" delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президента РФ Володимира Путіна на саміті в Парижі розлютила пропозиція глави України Володимира Зеленського змінити "Мінськ".

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