Україна вже не приваблює: Ілларіонов назвав нову головну мету Путіна

Президент Росії Володимир Путін, зіткнувшись із запеклим опором в Україні, замислюється про анексію Білорусі.

Таку думку в ефірі програми "Західний погляд" на ObozTV висловив російський економіст, колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Я думаю, що потенційною метою №1 для Путіна є Білорусь. Він вже зіткнувся з потужним опором в Україні, це обходиться в велику кількість крові і грошей, крім того, реакція західного суспільства вкрай негативна. Я думаю, що Україна для нього вже не така приваблива мета", - зазначив він.

На думку Ілларіонова, Путін після української невдачі сподівається таким чином виправити ситуацію.

"Білорусь недемократична країна, не має друзів серед західних країн і не входить до військових союзів з державами ЄС. З політичної, дипломатичної та військової точки зору Білорусь є найлегшою метою", - підкреслив він.

Російський експерт зазначив, що Путін зацікавлений не в анексії частини Білорусі, як було з Кримом і Донбасом.

"Для нього вся Білорусь є цікавою метою. Він думає, що населення Білорусі надзвичайно позитивно налаштоване по відношенню до РФ, російської мови і до нього самого... Ось чому я думаю, що мета Путіна номер один і проблема для всього світу - це незалежність Білорусі", - заявив екс-радник Путіна.

На питання, коли можна очікувати анексії Білорусі, Ілларіонов відповів: "Я не думаю, що цього можна очікувати прямо зараз, але це може статися ще при владі Олександра Лукашенка".

Подробиці дивіться 18 березня о 16:00 в ефірі програми "Західний погляд" на ObozTV .