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Україна втратила сильного союзника в Раді Європи: що сталося

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З претендентів на посаду Генерального секретаря Ради Європи виключили проукраїнського кандидата депутата з Литви Андрюса Кубілюса.

У ПАРЄ направили всього дві кандидатури: Марію Пейчіновіч-Бурич із Хорватії і бельгійця Дідьє Рейндерса, передає "Європейська правда".

Зазначається, що колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса і Дору Бакоянніс із Греції виключили з переліку кандидатів. Домовленість про це була досягнута між державами-членами Ради Європи.

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Крім того, інформацію про лише двох кандидатів підтвердив у Twitter також представник РЄ Даніел Хольтген.

"Комітет міністрів Ради Європи представив на розгляд Парламентської асамблеї дві кандидатури на пост генерального секретаря Ради Європи, якого повинні обрати в червні: Марію Пейчіновіч-Бурич і Дідьє Рейндерса", – написав він.

ПАРЄ

ПАРЄ

Нагадаємо: 11 січня стало відомо, що на пост генерального секретаря РЄ замість чинного генсека Турбьерна Ягланда претендуватимуть чотири кандидати з Бельгії, Литви, Греції та Хорватії. Більшість членів української делегації в ПАРЄ підтримували кандидатуру литовця Андрюса Кубілюса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український дипломат розкрив підступний план Росії у ПАРЄ.

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Теги
Порада ЄвропиПАРЄ
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Опять кто то обдристал шаровары
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
В спортлото пожалуйтесь, что пророссийские исключили профашистского кандидата..)))
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CARGO 100
CARGO 100
Что творит, что творит этот Путин, а?
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