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25 січня • оновлено в 19:05
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"Україна втекла, тепер Білорусь": Журналіста Путіна розгромили за жарт про сільського Лукашенка

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Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов відзначився безглуздим жартом про президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У Twitter росіянин поділився знімком з Лукашенком, на якому видно, як він коле дрова в своєму рідному селі. "Олександр Григорович шукає альтернативу дорогій російській нафті", – написав Смирнов.

Лукашенко в селі

Лукашенко в селі

Телеграм-канал "Пул першого"

Однак користувачі мережі не оцінили його спроби пожартувати, розгромивши його за негідну журналіста поведінку і закликавши звертати увагу на внутрішні проблеми країни.

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"Негарно з вашого боку так жартувати, і зовсім не політкоректно", Плодити собі ворогів – великий талант у путінської влади", "У тебе, мудака, у самого половина країни дровами топить", "Україна втекла від таких братиків, тепер черга Білорусі", "Діма, не жартуй, це не твоє. Та й журналістика теж. Хоча, те чим ти займаєшся, це не журналістика", – пишуть вони.

"Україна втекла, тепер Білорусь": Журналіста Путіна розгромили за жарт про сільського Лукашенка
"Україна втекла, тепер Білорусь": Журналіста Путіна розгромили за жарт про сільського Лукашенка
"Україна втекла, тепер Білорусь": Журналіста Путіна розгромили за жарт про сільського Лукашенка
"Україна втекла, тепер Білорусь": Журналіста Путіна розгромили за жарт про сільського Лукашенка
"Україна втекла, тепер Білорусь": Журналіста Путіна розгромили за жарт про сільського Лукашенка
"Україна втекла, тепер Білорусь": Журналіста Путіна розгромили за жарт про сільського Лукашенка
"Україна втекла, тепер Білорусь": Журналіста Путіна розгромили за жарт про сільського Лукашенка

Смирнов невдало спробував пожартувати про Лукашенка

Смирнов невдало спробував пожартувати про Лукашенка

Як писав OBOZREVATEL, Лукашенко жорстко прокоментував конфлікт з Росією через поставки нафти і газу. "Нас раком поставили, а ми тремтимо. Боїмося свою країну захистити", – сказав він.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Росія
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кирик вадим
кирик вадим
Есть даже сайт в РФ - подари дрова. Это про то какие там большие пенсии и забота о народе
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