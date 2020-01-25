"Україна втекла, тепер Білорусь": Журналіста Путіна розгромили за жарт про сільського Лукашенка

Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов відзначився безглуздим жартом про президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У Twitter росіянин поділився знімком з Лукашенком, на якому видно, як він коле дрова в своєму рідному селі. "Олександр Григорович шукає альтернативу дорогій російській нафті", – написав Смирнов.

Лукашенко в селі Телеграм-канал "Пул першого"

Однак користувачі мережі не оцінили його спроби пожартувати, розгромивши його за негідну журналіста поведінку і закликавши звертати увагу на внутрішні проблеми країни.

"Негарно з вашого боку так жартувати, і зовсім не політкоректно", Плодити собі ворогів – великий талант у путінської влади", "У тебе, мудака, у самого половина країни дровами топить", "Україна втекла від таких братиків, тепер черга Білорусі", "Діма, не жартуй, це не твоє. Та й журналістика теж. Хоча, те чим ти займаєшся, це не журналістика", – пишуть вони.

Олександр Григорович шукає альтернативу дорогою російської нафти pic.twitter.com/P426cmkzw1 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 25 січня 2020 р

Смирнов невдало спробував пожартувати про Лукашенка

Як писав OBOZREVATEL, Лукашенко жорстко прокоментував конфлікт з Росією через поставки нафти і газу. "Нас раком поставили, а ми тремтимо. Боїмося свою країну захистити", – сказав він.

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