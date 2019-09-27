Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:48
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Україна виконала історичну обіцянку, дану Зеленським Польщі: про що мова

8.3т Читати матеріал російською

Україна дала офіційну згоду Польщі на відновлення ексгумаційних робіт, як обіцяв президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою сусідньої країни Анджеєм Дудою.

Про це з посиланням на заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара в п'ятницю, 27 вересня повідомляє "Польське радіо".

Відзначається, що Польща зробила офіційний запит на відновлення ексгумації минулого тижня.

Україна погодилася, поставивши умову – роботи повинні проводитися українськими дослідниками спільно з польськими експертами. За словами Боднара, це означає, що Варшава повинна вибрати українського підрядника.

Новини
Чиї ж Львів і Рівне? У Польщі оскандалилися із картою на поїзді

Україна виконала історичну обіцянку Польщі

Україна виконала історичну обіцянку Польщі

Посол Польщі в Києві Бартош Ціхоцький підтвердив офіційну згоду України. За його словами, документ включає перелік процедурних дій, які повинні бути виконані підрядником ексгумаційних робіт, тобто Польським інститутом національної пам'яті.

Нагадаємо, Україна заборонила ексгумацію і поминання польських жертв на своїй території в 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту до Польщі Зеленський заявив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Україна Польща" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Україна Польща
Особи
Володимир Зеленський Анджей Дуда
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
14
3
Смішно
12
Цікаво
6
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Качiнскiй! Вылезай, подлый трус))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Petrov Valery
Petrov Valery
Будут считать, сколько поляков упокоили оуновцы? Не к добру...
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сами поляков убивали, сами разрешили эксгумацию. Молодцы какие!
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1
Mak Alex
Mak Alex
Pyankovsky Alexey, " херсторик",а ти порівняй,коли та вс муйня почалася,і коли на ті терени висадилась червона партизанка?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel