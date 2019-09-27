Україна виконала історичну обіцянку, дану Зеленським Польщі: про що мова

Україна дала офіційну згоду Польщі на відновлення ексгумаційних робіт, як обіцяв президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою сусідньої країни Анджеєм Дудою.

Про це з посиланням на заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара в п'ятницю, 27 вересня повідомляє "Польське радіо".

Відзначається, що Польща зробила офіційний запит на відновлення ексгумації минулого тижня.

Україна погодилася, поставивши умову – роботи повинні проводитися українськими дослідниками спільно з польськими експертами. За словами Боднара, це означає, що Варшава повинна вибрати українського підрядника.

Україна виконала історичну обіцянку Польщі

Посол Польщі в Києві Бартош Ціхоцький підтвердив офіційну згоду України. За його словами, документ включає перелік процедурних дій, які повинні бути виконані підрядником ексгумаційних робіт, тобто Польським інститутом національної пам'яті.

Нагадаємо, Україна заборонила ексгумацію і поминання польських жертв на своїй території в 2017 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту до Польщі Зеленський заявив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні.

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