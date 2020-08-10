Україна – на відмову Ірану компенсувати збитий літак МАУ: платити все ж доведеться

Ірану не вдасться уникнути виплати компенсації авіакомпанії МАУ за збитий український літак.

Про це у своєму Facebook заявив заступник міністра іноземних справ України Євген Єнін. За його словами, раніше іранська сторона вже підтвердила свою готовність компенсувати збитки.

"Мені важко уявити можливість уникнення іранською стороною відповідальності за збитий український Боїнг, і це розуміють всі причетні гравці. Під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, зокрема й авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони. Ми домовились включити це питання до порядку денного наступного раунду переговорів", – наголосив він.

Водночас він пояснив, що, якщо Іран відмовиться виплачувати компенсацію напряму МАУ, то змушений буде це зробити європейським страховим компаніям, в яких був застрахований літак.

"Дійсно літак МАУ було застраховано в одній з європейських страхових компаній, яка в свою чергу перестрахувала свої ризики в інших страховиків. Відповідно Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації", – запевнив Єнін.

Єнін запевнив, що Іран не уникне відповідальності. Facebook Євгена Єніна

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані заявив, що країна не буде виплачувати компенсацію МАУ за збитий літак, оскільки він був застрахований європейськими фірмами.