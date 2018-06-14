Україна відкриває нові візові центри: Росія потрапила в список

Україна відкриє нові візові центри в 34 країнах світу, зокрема і в Росії.

У них іноземці зможуть подати документи на оформлення української візи. Відкриття всіх центрів заплановано з 15 червня по 1 серпня 2018. Про це повідомили на сторінці Facebook Департаменту консульської служби МЗС України.

Всього їх буде відкрито 56. Серед міст ― Аккра (Гана), Каїр (Єгипет), Хараре (Зімбабве), Джакарта (Індонезія), Пекін, Гуанчжоу і Шанхай (Китай) та Ізмір (Туреччина).

Відзначається, що 8 міст Росії теж отримають свої українські візові центри: Єкатеринбург, Казань, Калінінград, Москва, Новосибірськ, Ростов-на-Дону, Самара і Санкт-Петербург.

"Іноземці, які проживають в країнах, де є центри, зможуть подати документи для оформлення віз у зручному форматі. Також вони зможуть отримати і додаткові послуги: виготовлення фото, переклад і копіювання документів, оформлення полісів медстраховки та інше", - пояснили в департаменті.

Нагадаємо, що Україна посилила правила в'їзду громадян Росії, але візового режиму між країнами немає.

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що з введенням візового режиму між країнами поспішати не варто.