Україна увійшла в топ-5 країн Європи з розповсюдження COVID-19

За минулу добу, 30 листопада, Україна опинилася на п'ятому місці серед країн Європи щодо поширення коронавірусної інфекції. В Україні захворіли 9 946 осіб.

Лідерами рейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 за добу в Європі є Росія (+26 338), Італія (+16 377), Німеччина (+14 156) і Великобританія (+12 330). Про це свідчать дані Worldometers.

В Європі за добу, 30 листопада, всього діагностували 150 346 нових заражених COVID-19, в світі – 496 256 хворих.

Очолюють світовий рейтинг за кількістю випадків коронавірусу США, Туреччина, Індія, Бразилія і Росія.

Рейтинг країн Європи по захворюваності. worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, важкі симптоми коронавірусу і смертність від захворювання частіше зустрічається у чоловіків. Це свідчить про те, що статеві стероїди можуть відігравати захисну роль.