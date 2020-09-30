Україна увійшла до топ-15 світового рейтингу щодо хворих на COVID-19

Карина Бондаренко Світ 06:50, 30.09.2020 Оновлено: 06:54, 30.09.2020

За минулу добу, 29 вересня, в Україні додалося 3 627 заражених коронавірусом. Таким чином країна опинилася на 14-му місці світового рейтингу по добовому приросту інфікованих.

Якщо говорити про статистику по COVID-19 серед країн Європи, то Україна потрапила на п'яте місце. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Список очолила Іспанія з 9 906 новими хворими. На другому і третьому місцях опинилися Росія і Франція з 8 232 і 8 051 зараженими відповідно. Перед Україною в рейтингу – Великобританія, там захворіли ще 7 143 людини.

Статистика серед країн Європи.
Worldometers
Світовий рейтинг щодо коронавірусу.
Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за станом на середу, 30 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 33,8 млн осіб. За минулу добу було виявлено 287 906 нових інфікованих.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Проти Лукашенка та його сина ввели санкції

Тренерка збірної РФ назвала самогубством поїздку до Києва на ЧЄ з гімнастики

Єрмак: Фокін повинен піти з ТКГ

Нардеп Юрченко після гучних звинувачень відмовився скласти мандат. Відео

Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру. Фото і відео