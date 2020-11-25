Україна увійшла в десятку країн світу за кількістю нових заражених COVID-19: дані на 25 листопада. Оновлюється

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
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Україна увійшла в десятку країн світу за кількістю нових заражених COVID-19: дані на 25 листопада. Оновлюється

За минулу добу, 25 листопада, Україна посіла восьме місце за кількістю нових заражених коронавірусом (COVID -19) – 12 287. Лідером же залишаються США – 175 047. Всього в світі заразилося понад 60 млн осіб.

Згідно з даними порталу Worldometers, померли від коронавріусної хвороби більше 1,4 млн пацієнтів, а одужали – майже, 41,6 млн. Найбільша кількість хворих в США – 13 млн осіб, Індія – 9,2 млн і Бразилія – 6,1 млн.

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Україна увійшла в десятку країн світу за кількістю нових заражених COVID-19: дані на 25 листопада. Оновлюється
Україна увійшла в десятку країн світу за кількістю нових заражених COVID-19: дані на 25 листопада. Оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Україна увійшла в десятку країн світу за кількістю нових заражених COVID-19: дані на 25 листопада. Оновлюється
Україна увійшла в десятку країн світу за кількістю нових заражених COVID-19: дані на 25 листопада. Оновлюється
Головне за 25 листопада:

  • Мер Вінниці Сергій Моргунов сказав, що у цьому року не будуть встановлювати головну ялинку в місті, а всі святкування планують перевести в онлайн-формат.

  • Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок поетапного пом'якшення карантинних обмежень, який почнеться 28 листопада. Цей план складається із трьох етапів. Перехід до кожного наступного залежить від швидкості поширення коронавірусу.

  • Канцлер Німеччини Ангела Меркель пропонуватиме посилити обмеження, запроваджені через пандемію. У середу, 25 листопада, під час зустрічі із представниками федеральних земель канцлер спробує домовитись про дію локдауну як мінімум до 20 грудня, хоча ті закликали до послаблення карантину.

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