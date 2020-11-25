Україна увійшла в десятку країн світу за кількістю нових заражених COVID-19: дані на 25 листопада. Оновлюється

За минулу добу, 25 листопада, Україна посіла восьме місце за кількістю нових заражених коронавірусом (COVID -19) – 12 287. Лідером же залишаються США – 175 047. Всього в світі заразилося понад 60 млн осіб.

Згідно з даними порталу Worldometers, померли від коронавріусної хвороби більше 1,4 млн пацієнтів, а одужали – майже, 41,6 млн. Найбільша кількість хворих в США – 13 млн осіб, Індія – 9,2 млн і Бразилія – 6,1 млн.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 647 976 осіб. Померли 11 263 пацієнта, одужали – 299 358.

Найбільше від COVID-19 померли в США – 266 тисяч осіб, Бразилії – 170 тисяч і Індії – 135 тисяч.

Вчені заявили про спосіб позбутися від пандемії COVID-19 за шість тижнів.

У ЮНІСЕФ назвали терміни піку пандемії коронавірусу в Україні.