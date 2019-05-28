Україна — це гроші: з'ясувалося, через що Лукашенко бунтує проти Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко буде продовжувати "сидіти на двох стільцях" у питанні відносин із Росією та Україною.

Так вважає заступник голови руху "За свободу", кандидат у президенти Білорусі на виборах 2010 року, колишній політемігрант Олес Михалевич, пишуть "Факти". "Він не буде визнавати "ДНР", "ЛНР", як не визнає Абхазію і Осетію, і говоритиме про визнання територіальної цілісності України. З іншого боку, з усіх питань, що стосуються прав людини, зокрема прав людини в Криму, наприклад, завжди буде голосувати разом із Росією. Оскільки Лукашенко не розуміє концепції прав людини взагалі, для нього тиск на опозицію, тиск на незалежне суспільство – це щось абсолютно нормальне і зрозуміле", – пояснив політик.

На його думку, Лукашенко буде зберігати хороші робочі відносини з Україною, оскільки вони дають йому зокрема й додаткові гроші.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко "Деловая столица"

"А з іншого боку, він намагатиметься максимально зберегти лояльність Білорусі щодо російських військових і військово-промислового комплексу, оскільки Білорусь – військовий союзник Росії. Але без того, щоб пустити російську армію на свою територію", – підкреслив Михалевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку політика, Лукашенко докладе всіх зусиль для того, щоб не пустити в країну російську армію, і в такий спосіб не допустити розміщення військ РФ біля кордону з Україною.

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