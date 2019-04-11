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"Україна – " троянська кобила ": в Росії вигадали нову війну

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Під час нападу на Росію США можуть використовувати стратегію "Троянського коня". При цьому може бути задіяний український спецназ (згадується назва "Троянська кобила").

Про це заявив заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук (РАРАН) з інформаційної політики, доктор військових наук Костянтин Сівков. Дана модель передбачає використання двох ешелонів сил спеціальних операцій (ССО), пише він у "Військово-промисловому кур'єрі".

На думку російського експерта, під "троянським конем" слід розуміти план дій США щодо раптової і прихованої агресії проти іншої країни, що не супроводжується оголошенням війни.

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"Україна – " троянська кобила ": в Росії вигадали нову війну

"Військове огляд"

"При цьому ключове угруповання із загального складу сил агресора вже завчасно розгорнуто на території країни-жертви", — розповідає він.

Раніше Сівков заявляв, що українці будуть незамінні при веденні в Росії спеціальних дій із попередніми потайним розгортанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія офіційно пригрозила Україні і НАТО війною через ситуацію в Керченській протоці.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
😳 пистешь, то будут местные. А оружие, по традиции, откопают в шахтах.
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