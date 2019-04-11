"Україна – " троянська кобила ": в Росії вигадали нову війну

Під час нападу на Росію США можуть використовувати стратегію "Троянського коня". При цьому може бути задіяний український спецназ (згадується назва "Троянська кобила").

Про це заявив заступник президента Російської академії ракетних і артилерійських наук (РАРАН) з інформаційної політики, доктор військових наук Костянтин Сівков. Дана модель передбачає використання двох ешелонів сил спеціальних операцій (ССО), пише він у "Військово-промисловому кур'єрі".

На думку російського експерта, під "троянським конем" слід розуміти план дій США щодо раптової і прихованої агресії проти іншої країни, що не супроводжується оголошенням війни.

"Військове огляд"

"При цьому ключове угруповання із загального складу сил агресора вже завчасно розгорнуто на території країни-жертви", — розповідає він.

Раніше Сівков заявляв, що українці будуть незамінні при веденні в Росії спеціальних дій із попередніми потайним розгортанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія офіційно пригрозила Україні і НАТО війною через ситуацію в Керченській протоці.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.