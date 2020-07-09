За минулу добу, 8 липня, Україна стала лідером антирейтингу за кількістю нових заражених на коронавірус (COVID-19) в Європі. Було всього офіційно зареєстровано 807 нових випадків.

Згідно з даними РНБО, на другому місці серед європейських країн була Франція – 663, далі йшли Британія – 630, Румунія – 555 і Швеція – 514.

Україна стала лідером за кількістю хворих на COVID-19 в Європі за 8 липня

Додамо, що станом на 9 липня рекордсменом за кількістю нових заражених в Європі стало Сполучене Королівство – 1 220.

Відзначимо, що раніше Україна перейшла критичну межу в показник 60 заражених на 100 тисяч населення. За останніми даними показник захворюваності на COVID-19 в Україні склав 62,4. Таке зростання числа нових хворих прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив спалахами у Вінницькій, Закарпатській областях та Києві.

Що відбувається в Європі

Франція

Прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що країна готується до другої хвилі COVID-19, проте відновлювати карантинні заходи не стане. При цьому він закликав суворо дотримуватися гігієни, фізичну дистанцію та в міру необхідності носити маски.

Швеція

Уряд Швеції оголосив про початок підготовки до другої хвилі коронавірусу та доручив місцевим регіональним органам розробити плани підготовки реагування на спалах хвороби в другому півріччі 2020 року.

Пандемія коронавірусу

Австрія

В Австрії повідомили, що люди, які прибули з Болгарії, Румунії та Молдови повинні пройти тест на коронавірус або залишитися на двотижневий карантин.

Бельгія

В країні мають намір у вересні запустити мобільний додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус.

Великобританія

У Шотландії оголосили про необхідність самоізоляції протягом 14 днів для людей, які повернулися з Іспанії та Сербії.

Італія

8 липня близько 500 працівників римського аеропорту вийшли на мітинг через те, що вони не недоотримали заробітну плату під час карантину в країні. Учасники акції закликали уряд надати реальну допомогу галузі, що сильно постраждала від епідемії та обмежень.

Італійський міністр освіти сказав, що початком нового навчального року всі викладачі шкіл пройдуть тест на коронавірус, щоб убезпечити учнів. Також в школах будуть прийняті по обережності.

Коронавірус в Італії

Іспанія

У країні з 9 липня носіння масок в громадських місцях буде обов'язковим по всій Каталонії.

Німеччина

Німецький міністр охорони здоров'я виступив за проведення масштабного тестування всього населення країни за державний рахунок.

Епідемія COVID-19

Нідерланди

З 8 липня уряд закрив кордони для жителів Сербії і Чорногорії через швидке поширення коронавірусу в цих країнах.

Норвегія

У Норвегії уряд запропонував компенсацію для національних ЗМІ в зв'язку з кризовою ситуацією, викликаною пандемією коронавірусу.

Фінляндія

Фінляндія продовжує тримати закритими кордону для громадян Россіі. Рішення про відкриття кордонів для країн Шенгенської зони уряд буде приймати після відповідного рішення Єврокомісії.

Латвія

У Латвії через поширення COVID-19 можуть бути введені суворі обмеження. Карантин посилять, якщо епідеміологи не зможуть встановити джерело зараження більшості виявлених нових випадків.

COVID-19 в Європі

Литва

Особи, які прибувають в Литву з Болгарії та Румунії, повинні будуть проходити 14-денну самоізоляцію.

Швейцарія

У Швейцарії мають намір провести масову вакцинацію проти грипу, яка повинна допомогти запобігти потенційним ускладнення при виявленні заражених на COVID-19.

Сербія

У Белграді з 8 липня заборонили збиратися групами більше 5 осіб. З 10 по 13 липня введено комендантську годину.

Чорногорія

На півночі країни оголосили епідемію коронавірусу та введені суворі обмежувальні заходи: жителі не можуть залишати межі муніципалітетів, ходити в гості, не працюють підприємства громадського харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 9 липня, в Україні офіційно підтверджено 51 224 випадки коронавірусної інфекції. З них 810 виявлено за минулу добу.