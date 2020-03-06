У п'ятницю, 6 березня, з ініціативи української делегації відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"До шостої річниці російської окупації в п'ятницю, 6 березня, з ініціативи України і її партнерів – Естонії, США, Німеччини, Франції, Великобританії та Бельгії – відбудеться засідання Ради Безпеки ООН за формулі Арріа щодо ситуації в АР Крим та м. Севастополь", – написав він.

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У засіданні візьмуть участь постійний представник президента України в Криму, керівництво меджлісу кримськотатарського народу і представники українських неурядових організацій.

Всі вони мають на меті проінформувати міжнародне співтовариство про триваючі порушення прав людини на Кримському півострові.

Початок засідання заплановано на 17:00 за київським часом.

Засідання за формулою Арріа – вид засідань Ради Безпеки ООН, що проводяться за участю широкого кола учасників. Арріа дозволяє отримати більш докладну інформацію з питань, що входять в сферу компетенції Радбезу ООН, від представників урядів, міжнародних організацій, недержавного сектору тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пройшло пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН за пунктом порядку денного "Ситуація на окупованих територіях України". Росія отримала жорстку відсіч від міжнародної спільноти.

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