"Україна розпалася на три частини!" Скандальна Скабєєва зганьбилася аналізом виборів

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що після першого туру виборів президента Україна нібито розпалася на три частини.

Неадекватні висновки поплічниця путінського режиму зробила, ґрунтуючись на виборчих уподобаннях українців. Нахабний спіч вона озвучила в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Україна розпалася на три частини. Подивіться на результати виборів: частина — за Порошенка, частина — проти Порошенка, частина — за Бойка. Три України зараз існує! Наш прогноз збувається", — єхидно зауважила пропагандистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчена.

Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, в якому уявила себе кандидатом у президенти України. У ньому посіпака путінського режиму показала абсолютну нездатність говорити українською мовою, зробивши по кілька помилок майже в кожному слові.

Українська журналістка Яніна Соколова затролила Скабєєву за безглуздий кліп і показала кумедну пародію на нього.

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