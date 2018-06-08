"Україна розчленують": на росТБ знову заговорили про "Новоросію"

Професор Московського державного інституту міжнародних відносин Андранік Мігранян заявив, що погроза президента Росії Володимира Путіна про удар по українській державності в разі ескалації на Донбасі може свідчити про його намір відродити проект "Новоросія" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, пропагандист вважає, що такий сценарій розвитку подій нібито запустить процес остаточного знищення України як країни. Популістськими погрозами, які підтверджують страх російських агресорів перед дедалі більшим натиском української армії, він вибухнув в ефірі програми "Час покаже" на "Першому телеканалі".

"Я розчув у його відповіді на рахунок важкої втрати для української державності можливу реалізацію проекту "Новоросія", який ніхто не забув. І, загалом, це дуже такий серйозний меседж, який він послав українському керівництву і взагалі всьому світу. Меседж, що якщо ви почнете бойові дії широкомасштабні, то Україна може бути розчленована в результаті", - підсумував свій виступ, який відображає традиційну кремлівську риторику, Мігранян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, декан Вищої школи телебачення МДУ Віталій Третьяков заявив, що під час прямої лінії Путіна також побачив в його словах посил, що натякає на можливий удар по Україні.