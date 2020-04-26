Україна проведе ще один рятувальний авіарейс: кому вдасться повернутися додому

Марина Ліснічук Світ 15:10, 26.04.2020 Оновлено: 15:13, 26.04.2020

Україна відкриє продаж авіаквитків для евакуації своїх громадян зі Швеції, які не встигли повернутися додому після закриття кордонів через коронавірус.

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Спеціальний рейс зі Стокгольму запланований на 28 квітня. Про це повідомило посольство Україні в цій країні на своїй сторінці у Facebook.

"Відкрито продаж квитків на спецрейс Стокгольм – Київ. Придбати квитки можна на офіційній сторінці авіакомпанії SkyUP Airlines", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість квитка стартує від 5836 гривень. Літак вилетить із аеропорту Арланда у Стокгольмі о 9:00 у вівторок, 28 квітня 2020 року.

Водночас у посольстві зауважили, що згідно з ухваленим 22 квітня рішенням Кабміну, громадяни України, котрі перетинають кордон, за умови згоди на самоізоляцію та з використанням сервісу "Дій вдома", не підлягатимуть обсервації чи ізоляції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за даними Генерального консульства України у Стамбулі, на поромі з Туреччини на Батьківщину евакуюють 90 українців.

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