Україна проти Росії в Гаазі: у справі з подачі Москви стався новий поворот

У понеділок, 3 червня, Міжнародний суд ООН у Гаазі почне розгляд заперечень Росії про наявність у суду юрисдикції за позовом "Україна проти Росії".

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олену Зеркаль. "О 10:00 Суд у Гаазі почне розгляд заперечень Росії про наявність у Суду юрисдикції щодо нашого великого позову. Росія скористалася своїм правом і зробила все можливе для того, щоб затягнути розгляд справи по суті", – написала вона.

За її словами, українська делегація готова професійно представити юридичну позицію України і зробити все можливе, щоб переконати Суд у своїй юридичній правоті і необхідності продовжити розгляд справи по суті для забезпечення правосуддя для України.

Міжнародний суд ООН у Гаазі ТСН

Зеркаль також повідомила, що матеріали досліджень української делегації будуть оприлюднені в понеділок на сайті суду.

"Це саме те, чого росіяни намагаються уникнути всіма можливими шляхами, включаючи юридичну гімнастику і еквілібристику", – написала вона.

У суді виступатимуть інші члени юридичної команди України професора Харольд Коу і Жан-Марк Тувенін, юристи Марні Чік, Джонатан Гімблетт і Девід Зайонтс.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У січні 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її агресії проти України.

Україна стверджує, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію усіх форм расової дискримінації і бере участь у кампанії дискримінації громад етнічних українських і кримських татар, які проживають на окупованій території Кримського півострова. Також у позові йдеться, що Москва порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, надаючи зброю та інші види допомоги терористам, які скоюють злочини на території України.

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