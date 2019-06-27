Україна приєднається до спецоперацій НАТО: що відомо

Україна планує приєднатися до спецоперації НАТО в Іраку і програми Альянсу "Морський охоронець".

Таку заяву зробив заступник міністра оборони України Анатолій Петренко після зустрічі з представниками оборонних відомств країн-членів Альянсу в четвер, 27 червня, в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку, – це будуть наші фахівці з реальним бойовим досвідом. Також ми плануємо приєднатися до операції НАТО на морі "Морський охоронець" (Sea Guardian). У першу чергу – з точки зору ситуаційної обізнаності та безпеки в Чорному й Азовському морях", – поділився він.

НАТО Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив збереження перспективи вступу України в Альянс за президента Володимира Зеленського.

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