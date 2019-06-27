ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Україна приєднається до спецоперацій НАТО: що відомо

1.3тЧитати матеріал російською

Україна планує приєднатися до спецоперації НАТО в Іраку і програми Альянсу "Морський охоронець".

Таку заяву зробив заступник міністра оборони України Анатолій Петренко після зустрічі з представниками оборонних відомств країн-членів Альянсу в четвер, 27 червня, в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже зараз ми завершили проекти документів, які дозволять нам приєднатися до місії НАТО в Іраку, – це будуть наші фахівці з реальним бойовим досвідом. Також ми плануємо приєднатися до операції НАТО на морі "Морський охоронець" (Sea Guardian). У першу чергу – з точки зору ситуаційної обізнаності та безпеки в Чорному й Азовському морях", – поділився він.

НАТО

НАТО

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив збереження перспективи вступу України в Альянс за президента Володимира Зеленського.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Тег
НАТО
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
1
6
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"это будут наши специалисты с реальным боевым опытом" Долбежки по жилым кварталам издалека
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
"... это будут наши специалисты с реальным боевым опытом." Конечно, всё правильно. Туда надо только опытных, согласен. Знающих и понимающих. Всех в Ирак, кто остался после Иловайска ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Унитазы чистить хозяевам.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel