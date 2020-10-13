Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі, – Кулеба

Україна приєднається до введених Європейським Союзом санкцій проти Білорусі та розгляне питання про приєднання до нових обмежень після того, як їх введе ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у вівторок, 13 жовтня. За його словами, позиція України щодо ситуації в Білорусі залишається послідовною з перших днів конфлікту.

"Ми приєдналися до заяв Євросоюзу. Що стосується санкцій, які вже введені (на рівні Євросоюзу), то ми приєднаємося до них", – заявив міністр.

Кулеба не підтвердив, але і не спростував наміри України піддати санкціям особисто самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

"Що стосується будь-яких нових санкцій, то ми діємо за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку Євросоюз приймає санкції, і далі будемо розглядати можливість приєднатися до них", – додав міністр.

Нагадаємо, рада ЄС ухвалила принципове рішення про те, що санкції будуть введені також особисто проти Лукашенка.

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