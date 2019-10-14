Україна представила ЄС план щодо Донбасу: з'явилася перша реакція

Глава дипломатії Європейського Союзу Федеріка Могеріні назвала "задовільними" плани України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі і майбутніх реформ.

Свою оцінку озвучила вона після зустрічі в Люксембурзі з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, яка відбулася в понеділок, 14 жовтня, пише "Європейська правда".

"Ми отримали від нього комплексну і, я б навіть сказала, дуже задовільну картину планів, які є в уряду і адміністрації щодо реформ, а також про те, як вирішити конфлікт на сході України", – сказала Могеріні журналістам.

Україна представила ЄС план щодо Донбасу і отримала відповідь

"Ми бачимо позитивний розвиток подій, дуже хочемо його підтримати", – додала вона.

За словами Могеріні, ЄС готовий підтримати порядок денний реформ в Україні.

"Ми маємо намір продовжувати підтримку України і українців у подальшому. Ми підтверджуємо сильну рішучість ЄС у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності, нашої політики невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя", – резюмувала дипломатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше можливий наступник Могеріні Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі продовжать підтримку України в боротьбі з Росією і збережуть санкції проти РФ.

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