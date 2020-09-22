Лебедько: Україна потрапила до чорного списку Лукашенка, він програє по всіх фронтах

П'ятий президент Білорусі Олександр Лукашенко, закриваючи західні кордони, намагається повернути країну в часи Радянського Союзу, але білоруси розцінюють це як маразм. Він відчуває, що програє по всіх політичних фронтах, і йде на нові "експромти".

Лукашенко був би задоволений нейтральною позицією України щодо результатів виборів у Білорусі, але оскільки вона інша, офіційний Київ потрапляє до його "чорного списку". Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько.

– Чому Лукашенко захотів закрити західні кордони країни?

– Хотіти не шкідливо. Але які це матиме наслідки? Я їздив до міста, ми проводили таке соціологічне дослідження. Так ось, ми не зустріли жодного мінчанина, який би підтримав цю ідею. Незалежно від того, це чоловіки або жінки, молоді чи літні. Всі вони ставляться до цього як до якогось дивацтва, маразму і не стримують себе у висловлюваннях.

А якщо аналізувати більш масштабно, то ми свідки правового дефолту Лукашенка всередині країни. З огляду на те, що відбувається на міжнародному рівні, його чекає і міжнародний дефолт.

Лукашенко відчуває, що він програє практично за всіма міжнародними напрямками, за винятком Російської Федерації, Середньої Азії й Китаю. Він сильно відходить від того, що було ще пів року або рік тому.

Він нервує, і немає стратегії, як на це реагувати.

"Олександр Лукашенко виявився в ситуації правового дефолту всередині країни"

– Ви говорите про політичний дефолт як метафору чи про економічну загрозу для країни?

– Поки ми говоримо про політичний і правовий дефолт. Білорусь вийшла за межі правового поля. У нас не працює не те що Конституція, що було відзначено протягом уже тривалого часу. У нас перестали працювати практично всі закони, які були написані під Лукашенка і для Лукашенка.

Його ситуація настільки сумна, що навіть цими законами йому дуже важко утримувати владу.

Конвеєр суду працює практично в постійному режимі. Все забито політичними процесами. Там просто штампують абсолютно абсурдні вироки. Ось так живе країна.

– Про що свідчать заяви Лукашенка про закриття кордону? Він починає вороже ставитися до офіційного Києва? Пам'ятайте, ще за президента Порошенка, коли вони з Лукашенком давали брифінг у Чернігівській області, Лукашенко сказав: ми ж друзі, ми ж брати ваші, і єдине, на чому ми до вас можемо приїхати, – на тракторах, допомагати відбудовувати вашу країну. Зараз ставлення до України змінилося?

– Ми спостерігали, якою була резолюція Європейського парламенту – дуже жорстка, яка свідчить про те, що необхідно запроваджувати санкції щодо Лукашенка, що Лукашенко не є легітимним президентом.

Лукашенко читає, і його це виводить із себе. Він нервує. І з'являються такі експромти.

Звичайно, практично реалізувати цю ідею, повернути країну в Радянський Союз неможливо.

Що стосується України, то все залежить від того, як ви персонально ставитеся до Лукашенка. Якщо ви говорите: Олександре Лукашенку, бацьку, браво, супер, крутий хлопець – він відповідним чином реагує. Значить, ви теж наш середній брат. А якщо ви називаєте речі своїми іменами і говорите: "Ну, вибачте, ви не легітимний президент країни..."

"Білорусь вийшла з правового поля, в країні на конвеєрі штампують абсурдні вироки"

– То Лукашенко стає ворогом для української влади, яка не визнає ці вибори?

– Так, Україна сьогодні потрапляє до чорного списку Олександра Лукашенка – після Литви, Польщі, Чехії. Саме за те, що було озвучено, принаймні за позицію Верховної Ради. Звичайно ж, більш обережна позиція виконавчої влади, але Лукашенко не любить півтонів. Йому подобається чорно-біла ситуація.

Він би хотів, щоб Україна щонайменше зайняла якийсь політичний нейтралітет.