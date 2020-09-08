Україна підтвердила прибуття соратників Колесникової

Вікторія Довгань Світ 10:06, 8.09.2020 Оновлено: 10:12, 8.09.2020

Державна прикордонна служба України підтвердила, що на територію нашої країни прибули білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов.

Що стосується зниклої Марії Колесникової, то вона кордон не перетинала, повідомляє пресслужба відомства.

У Держприкордонслужбі, зазначили, що 8 вересня низка ЗМІ поширила інформацію з посиланням на різні джерела, в тому числі на офіційного представника Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь, щодо вибуття в напрямку України трьох громадян Білорусі, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції.

"З огляду на це Державна прикордонна служба України повідомляє, що в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в’їзд в Україну прибули двоє громадян РБ Антон Родненков та Іван Кравцов. Наразі вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю у відповідності до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону. Громадянка РБ Марія Колесникова в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала", – йдеться в офіційній заяві.

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