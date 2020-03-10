Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця підтримав рішення організації ввести обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

"Україна позитивно ставиться до заходів, про які оголосили в ООН з метою мінімізації ризиків поширення вірусу COVID-19. Це стосується, зокрема, скасування засідань із залученням до участі представників зі столиць. Підтримуємо також зусилля Генерального секретаря ООН, зокрема щодо організації роботи співробітників секретаріату дистанційно", – наводить слова дипломата "Лівий берег".

Кислиця назвав коронавірус безпрецедентним викликом, але закликав підходити до вирішення проблеми без паніки і керуватися науковим підходом і здоровим глуздом.

"За злою іронією долі, ця біда нас повинна навчити. Коронавірус особливо небезпечний для літніх людей. Нашій організації цього року виповнюється 75 років. Як і з випадком COVID-19, після того, як ця криза закінчиться, ООН повинна виробити імунітет до пережитків минулого. Отже цей виклик повинен стати не вироком, а імунізацією та можливістю позбутися шкідливих звичок", – додав дипломат.

Сергій Кислиця 24 канал

Як писав OBOZREVATEL, напередодні лідер Китаю висловився про успіх в боротьбі з коронавірусом, який починає зменшувати оберти в Піднебесній.

Всього в світі від інфекції померли більше чотирьох тисяч чоловік. Однак з 118 тисяч хворих половина пацієнтів вже вилікувалися.

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