Україна "підловила" Росію на Донбасі: готується викриття

Україна на всіх міжнародних майданчиках представить підтверджені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ факти появи на окупованому Донбасі систем радіоелектронної боротьби з Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ у Twitter. "Україна представить підтверджені СММ ОБСЄ факти появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби міжнародним партнерам на всіх рівнях і майданчиках", - пригрозили дипломати.

Відзначається, що зафіксовані СММ ОБСЄ чотири новітні і складні системи радіоелектронної боротьби, які перебувають на озброєнні Збройних сил РФ, "є свідченням того, що РФ у черговий раз вдається до ескалації".

Зафіксовані @OSCE_SMM 4 новітні та складні 🇷🇺 системи радіоелектронної боротьби, які знаходяться на озброєнні ЗС РФ, є свідченням того, що #РФ вчергове вдається до ескалації. pic.twitter.com/tSOwqYqKPe — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 16 августа 2018 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери заявили, що новий звіт СММ ОБСЄ про присутність на Донбасі сучасних російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) підтверджує те, що війська РФ активно беруть участь у війні проти України.