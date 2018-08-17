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ПолітикаЕкономіка

Україна "підловила" Росію на Донбасі: готується викриття

6.6тЧитати новину російською

Україна на всіх міжнародних майданчиках представить підтверджені Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ факти появи на окупованому Донбасі систем радіоелектронної боротьби з Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ у Twitter. "Україна представить підтверджені СММ ОБСЄ факти появи на Донбасі новітніх російських систем радіоелектронної боротьби міжнародним партнерам на всіх рівнях і майданчиках", - пригрозили дипломати.

Відзначається, що зафіксовані СММ ОБСЄ чотири новітні і складні системи радіоелектронної боротьби, які перебувають на озброєнні Збройних сил РФ, "є свідченням того, що РФ у черговий раз вдається до ескалації".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери заявили, що новий звіт СММ ОБСЄ про присутність на Донбасі сучасних російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) підтверджує те, що війська РФ активно беруть участь у війні проти України.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
ОБСЄ
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Эту хуйню по второму разу уже чубатые пытаются вдуть в уши.Только не в то отверстие дуют.Ни в одном отчёте СММ ОБСЕ,за указанное чубатыми время, ничего подобного и близко не упомянается.Пиздят,как дышат,по привычке.Утверждать подобное-это всё равно,что на Библии поклясться в том,что Ляшко не пассивный педераст.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
такими темпами свертывания военных программ в московии , они просто схлопнутся через пару лет..а вяличие то дутое, а технологий и производства нет , воровать запретили...))) раша гудбай!
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Кузьмин Владислав, Хохловыблядок! Самое главное в твоем хохловысере - это извечное хохлосранское "СКОРО" (через пару лет) )))))
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
разоблачители хреновы)))))
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