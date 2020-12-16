Україна отримає вакцину від COVID-19 після 2022 року – The Economist

Масового доступу громадян до вакцинації проти COVID-19 в Україні можна чекати не раніше ніж у квітні 2022-го або в 2023 році.

Таку оцінку перспектив вакцинації дали експерти британського журналу The Economist. Картою, розробленою виданням, поділився на сторінці у Facebook журналіст Богдан Цюпин (щоб подивитися зображення, доскрольте сторінку до кінця).

Експерти поділили держави на чотири категорії – залежно від попередніх дат, коли громадяни зможуть отримати щеплення від коронавірусу. Україна єдина серед європейських країн опинилася в "червоній" зоні.

У The Economist вважають, що вакцинація українців може початися в квітні 2022-го або навіть у 2023 році.

Сусідня Білорусь, наприклад, виявилася вищою за Україну в цьому рейтингові. Прогнозується, що доступ до щеплень у білорусів з'явиться у 2022 році.

До "зеленої" зони потрапили більшість країн Європи, а також США.

Карта від The Economist Facebook / Богдан Цюпин

Скриншот

Нагадаємо, у The Guardian раніше писали, що мільярди людей в усьому світі навряд чи будуть вакциновані проти коронавірусу наступні кілька років.

Серед причин цього експерти вказали масову скупку препаратів багатими державами Європи. Україну видання віднесло до "проблемних" країн, де дев'ять із 10 жителів можуть не отримати щеплення.

Водночас перші ін'єкції починаючи з 8 грудня вже роблять мешканцям Великобританії. Громадян Сполученого Королівства розділили на групи залежно від потреби в щепленні.

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