Україна опинилася в лідерах найуразливіших для коронавірусу країн

Україна потрапила до топу списку держав із найбільшим ступенем уразливості до коронавірусу COVID-19.

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Про це йдеться в дослідженні Global Health Security Index (GHS). Звіт за його підсумками опублікований на офіційному сайті "Ініціативи щодо ядерній загрози" (Nuclear Threat Initiative, NTI) 13 березня.

Зазначається, що Україна увійшла до списку 33-х держав, чий Глобальний Індекс охорони здоров'я нижче 30 балів, а кількість подорожуючих щорічно становить понад 1 мільйон. Так, країна була віднесена до групи країн з найбільшим ступенем уразливості до коронавірусної пандемії і виявилася третьою після Венесуели та Пакистану.

Україна потрапила список найуразливіших для коронавірусу країн

Характерно, що згідно з висновками експертів за 2019 рік, світ загалом був не готовий до епідемій і до того ж пандемій. Вони проаналізували дані про 195 країн.

Так, краще за інших до боротьби з подібними захворюваннями підготовлені США (83,5 бала), Великобританія (77,9), Нідерланди (75,6), Австралія (75,5) і Канада (75,3).

Україна ж тоді отримала 38 балів зі 100 і посіла 94-у позицію, що між Зімбабве і Сенегалом.

Україна потрапила в список найуразливіших для коронавірусу країн Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайський вірусолог і керівник Шанхайської експертної групи по COVID-19 Чжан Веньхун висловив думку, що країни Європи не зможуть впоратися з поширенням пандемії коронавірусу в найближчому майбутньому.

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