Україна опинилася на 22-му місці в світі за хворими на COVID-19: статистика на 28 жовтня. Оновлюється

Станом на середу, 28 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 44,2 млн осіб. За минулий день виявлено 459 020 нових інфікованих. Всього від хвороби померли 1,17 млн пацієнтів, а одужали – 32,4 млн.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 75 тисяч, Індії – 42 тисяч і Франції – 33 тисячі.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилася 355 601 особа. Померли 6 590 пацієнтів, одужали – 145 336.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9 млн), Індія (8 млн) і Бразилія (більш 5,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 22-е місце.

У ряді країн Європи за тиждень сильно зріс щодобовий показник випадків зараження COVID-19 і летальних випадків серед інфікованих.

Головне за 28 жовтня:

Україна піднялася на 22 місце в світі за кількістю хворих коронавірусом в рейтингу онлайн-лічильника Worldometers.

В Омську машини швидкої допомоги привезли двох пацієнтів з COVID-19 до будівлі регіонального МОЗ, тому що хворим не вистачало місць в лікарнях.

Мер Львова Андрій Садовий пішов на самоізоляцію після того, як у його дружини і тещі виявили коронавірус.