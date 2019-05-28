"Україну не зраджу!" Обраний президент Литви відвернувся від Росії

Лідер президентської гонки в Литві Гітанас Науседа заявив, що буде підтримувати подальші відносини з Україною.

Про це він сказав на першій прес-конференції, де висловив думку щодо деяких питань внутрішньої і зовнішньої політики, передає Sputnik.

Майбутній президент Литви зазначив, що не змінить ставлення до Росії. За його словами, якщо це станеться, то "Литва продемонструє, що зраджує своїх партнерів в Україні".

Водночас він підкреслив, що з Білоруссю потрібно було б мати кращі відносини.

"Ми хочемо досягти щирого діалогу з Білоруссю – діалогу між сусідами, які об'єднані довгим спільним історичним минулим. З цієї причини ми повинні бути хорошими сусідами, які не бояться критикувати", – додав він.

Також він акцентував на необхідності більш близької кооперації з Латвією та Естонією, зокрема в рамках зустрічей із лідерами балтійських республік.

Гітанас Науседа Investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст, банкір і викладач університету Гітанас Науседа стане майбутнім президентом Литви. Екзит-поли свідчать про те, що політик набрав приблизно 73% голосів, тоді як його опонент, екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте – майже 25%.

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