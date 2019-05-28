ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Україну не зраджу!" Обраний президент Литви відвернувся від Росії

2.7тЧитати матеріал російською

Лідер президентської гонки в Литві Гітанас Науседа заявив, що буде підтримувати подальші відносини з Україною.

Про це він сказав на першій прес-конференції, де висловив думку щодо деяких питань внутрішньої і зовнішньої політики, передає Sputnik.

Майбутній президент Литви зазначив, що не змінить ставлення до Росії. За його словами, якщо це станеться, то "Литва продемонструє, що зраджує своїх партнерів в Україні".

Новини
В Литві завершилися вибори президента: Obozrevatel News

Водночас він підкреслив, що з Білоруссю потрібно було б мати кращі відносини.

"Ми хочемо досягти щирого діалогу з Білоруссю – діалогу між сусідами, які об'єднані довгим спільним історичним минулим. З цієї причини ми повинні бути хорошими сусідами, які не бояться критикувати", – додав він.

Також він акцентував на необхідності більш близької кооперації з Латвією та Естонією, зокрема в рамках зустрічей із лідерами балтійських республік.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Investing.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст, банкір і викладач університету Гітанас Науседа стане майбутнім президентом Литви. Екзит-поли свідчать про те, що політик набрав приблизно 73% голосів, тоді як його опонент, екс-міністр фінансів Інгріда Шимоніте – майже 25%.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Гітанас Науседа
Місце
Литва
Теги
Вся УкраїнаРосіяВыборы Президента
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
4
9
Смішно
10
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
an and
an and
Опять в России вокруг одни враги и зрада! Если все вокруг тебя не понимают и осуждают, то как сказал бы любой психолог....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Шпрота)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Сидоров Андрей,что сколенвстающий проголодался,жрать хочеться,шпроты ему подавай.Могу тебе пустую банку со шпротов переслать,пооблизуешь, вымокаешь остатки в банке лепёшкой.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
России было пох@й мнение Литвы со старым президентом, будет пох@й и с новым... Мнение чужих марионеток:- как Прибалтика и Украина--- не для нас....
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Андрущенко Владимир,да вы вообще,сколенвстающие похуисты.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки