"Путін – засновник української державності!" Ходорковський виступив з гучною заявою

Україна не повинна ставити пам'ятник президенту Росії Володимиру Путіну, хоча завдяки йому вона знайшла повністю окрему від Росії національна самосвідомість.
Таку думку висловив російський опозиційний політик і олігарх Михайло Ходорковський в інтерв'ю "Ехо Москви". "Так що в цьому сенсі Путін, швидше за все, може вважатися одним із засновників української національної державності. Ось тут пам'ятник йому не треба ставити. Він цього не хотів. При цьому Україна для нас є прикладом", – підкреслив він.
При цьому Ходорковський підкреслив, що не може поки сприймати Україну як абсолютно чужу державу.
Михайло Ходорковський
"Дощ"
"Тим не менш, ц результаті дій Путіна, Україна здобула повністю окрему від Росії національна самосвідомість, яка зараз усіма силами розлучається з російською самосвідомістю", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році з'ясувалося, що Ходорковський приїжджав в уже окупований Донецьк.
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