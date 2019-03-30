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"Путін – засновник української державності!" Ходорковський виступив з гучною заявою

6.8тЧитати матеріал російською

Україна не повинна ставити пам'ятник президенту Росії Володимиру Путіну, хоча завдяки йому вона знайшла повністю окрему від Росії національна самосвідомість.

Таку думку висловив російський опозиційний політик і олігарх Михайло Ходорковський в інтерв'ю "Ехо Москви". "Так що в цьому сенсі Путін, швидше за все, може вважатися одним із засновників української національної державності. Ось тут пам'ятник йому не треба ставити. Він цього не хотів. При цьому Україна для нас є прикладом", – підкреслив він.

При цьому Ходорковський підкреслив, що не може поки сприймати Україну як абсолютно чужу державу.

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Михайло Ходорковський

Михайло Ходорковський

"Дощ"

"Тим не менш, ц результаті дій Путіна, Україна здобула повністю окрему від Росії національна самосвідомість, яка зараз усіма силами розлучається з російською самосвідомістю", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році з'ясувалося, що Ходорковський приїжджав в уже окупований Донецьк.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Михайло ХодорковськийВолодимир Путін
Місце
Росія
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S S
S S
Поставим памятник Плешивому Хуйлу)) Сцарь будет вертеться в гробу вечность)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Если уж на то пошло то Ленин - основатель Украинской государственности . а Сталин - основатель украинской соборности .
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S S
S S
Семёнов Александр, Если бы ты пошел нахуй,то мы бы не знали этой ебаной твоей мымлишки,акадэмик,мля,лапотный
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Но ведь украинской государственности минимум 10 000 лет?
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