"Путін – засновник української державності!" Ходорковський виступив з гучною заявою

Україна не повинна ставити пам'ятник президенту Росії Володимиру Путіну, хоча завдяки йому вона знайшла повністю окрему від Росії національна самосвідомість.

Таку думку висловив російський опозиційний політик і олігарх Михайло Ходорковський в інтерв'ю "Ехо Москви". "Так що в цьому сенсі Путін, швидше за все, може вважатися одним із засновників української національної державності. Ось тут пам'ятник йому не треба ставити. Він цього не хотів. При цьому Україна для нас є прикладом", – підкреслив він.

При цьому Ходорковський підкреслив, що не може поки сприймати Україну як абсолютно чужу державу.

Михайло Ходорковський "Дощ"

"Тим не менш, ц результаті дій Путіна, Україна здобула повністю окрему від Росії національна самосвідомість, яка зараз усіма силами розлучається з російською самосвідомістю", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році з'ясувалося, що Ходорковський приїжджав в уже окупований Донецьк.

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