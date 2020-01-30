"Україна не Мала Росія": італійський ведучий публічно вибачився. Відео

Італійський ведучий Флавіо Лоренцо Інсінна, який в одному зі своїх ефірів назвав Україну "Малою Росією", публічно вибачився за свої висловлювання.
Так, відео з його зверненням було оприлюднено на сторінці Посольства України в Італії в Facebook. У ньому Інсінна визнає, що припустився грубої помилки (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Флавіо Лоренцо Інсінна
Скріншот з відео
"Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання "Мала Росія" щодо України як образи. У зв'язку з цим хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна – це прекрасна країна, і я хотів б передати привіт послу й усьому чудовому народу України", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
У Британії національний герб України помістили в розділ знаків і символів праворадикальних груп.
У МЗС України відреагували на внесення українського герба в керівництво з протидії екстремізму у Великобританії й офіційно пояснили значення тризуба.
Пізніше в Британії виправдалися за образу тризуба України.
Посольство України у Великій Британії зажадало відповіді від Сполученого Королівства, коли ж український тризуб видалять із переліку екстремістської символіки. У результаті зображення було видалено.
Зазначимо, що фанати Росії бурхливо відреагували на новину. Деякі використовували скандал з українським національним гербом для дискредитації країни й пропагандистської мети.
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