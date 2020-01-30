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30 січня • оновлено в 08:40
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"Україна не Мала Росія": італійський ведучий публічно вибачився. Відео

2.1т
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Італійський ведучий Флавіо Лоренцо Інсінна, який в одному зі своїх ефірів назвав Україну "Малою Росією", публічно вибачився за свої висловлювання.

Так, відео з його зверненням було оприлюднено на сторінці Посольства України в Італії в Facebook. У ньому Інсінна визнає, що припустився грубої помилки (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Флавіо Лоренцо Інсінна

Флавіо Лоренцо Інсінна

Скріншот з відео

"Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання "Мала Росія" щодо України як образи. У зв'язку з цим хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна – це прекрасна країна, і я хотів б передати привіт послу й усьому чудовому народу України", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Італія
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Mega Death
Mega Death
Как смешно выглядят потуги украинцев доказать всему миру, что они нЕрусь какая то.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
А Украина может тут таки вступить в союзное государство с РФ
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Mega Death
Mega Death
Smallwille JorEl, Тогда писдец этому государству.Украина если и будет входить, то по частям))
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фил филька
фил филька
слово не воробей - вылетит не поймаешь) а вообще это упоротым показатель что на самом деле думают люди в мире. именно ДУМАЮТ а не в соцсетях пишут.
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