Україна – не Білорусь. Ми дали Януковичу та Путіну по зубах

Мирослав Гай Світ 10:08, 23.12.2020 Оновлено: 10:09, 23.12.2020

Якби там не було, а Україна спромоглася зробити диво під час Революції Гідності.

Ми дали Януковичу та Путіну по зубах. Через смерті, війну ми вибороли Гідність та Свободу.

Зараз, правда ту Гідність пробують висміяти, зганьбити через дії недолугого президента, але попри все - Україна дійсно не Росія, і не Білорусь.

У нас не труять опозиціонерів.

Так, сидить Ріф, але він вийде.

У нас побили Фопів, але через моментальний розголос влада намагається з ними домовитись, задобрити.

А в Білорусі тим часом на вулиці хапають чоловіків з дитячими калясками, лишаючи малюків просто неба, а інші батьки самі везуть дітей в сізо, бо в автозаках немає місць.

Facebook Мирослава Гая
Facebook Мирослава Гая

Що-що, а свої помилки наш народ вміє не тільки робити, але й виправляти.

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